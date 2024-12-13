Crea Video di Promessa ai Dipendenti: Potenzia il Tuo Employer Brand
Coinvolgi i migliori talenti e rafforza il tuo employer brand con video ispiratori realizzati facilmente utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina di creare un video ispiratore di 60 secondi, specificamente per i dipendenti attuali, che rafforzi efficacemente la promessa principale della tua azienda ai dipendenti e aumenti significativamente l'engagement complessivo. Lo stile visivo e audio desiderato è caldo e stimolante, idealmente incorporando storie di successo genuine o testimonianze su una colonna sonora ispiratrice. La generazione di Voiceover di HeyGen può essere sfruttata per mantenere un tono coerente e incoraggiante durante la narrazione, rendendola personale e d'impatto per il tuo pubblico interno.
Per articolare una promessa di brand specifica per una nuova iniziativa, produci un video conciso di 30 secondi rivolto a team interni o stakeholder esterni, utilizzando uno storytelling video coinvolgente. La resa visiva dovrebbe essere pulita, professionale e comunicare direttamente il messaggio, abbinata a una narrazione audio nitida e autorevole. Questo pezzo può essere creato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, garantendo precisione nella consegna del tuo contenuto autentico con facilità.
Evidenzia il tuo impegno a promuovere una cultura aziendale positiva con un video accattivante di 45 secondi per i social media, progettato specificamente per creare video di promessa ai dipendenti che risuonino ampiamente. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, coinvolgente e altamente condivisibile, incorporando testo o grafica animata, mentre l'audio presenta musica vivace e accessibile. Per la massima accessibilità e comprensione, integra i sottotitoli/caption di HeyGen, assicurando che il messaggio sia chiaro anche quando visualizzato senza audio su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Coinvolgenti di Employer Brand.
Genera rapidamente video coinvolgenti per i social media per comunicare efficacemente la tua promessa ai dipendenti e attrarre i migliori talenti.
Consegna Promesse ai Dipendenti Ispiratrici.
Crea video potenti e ispiratori per articolare la tua promessa ai dipendenti, promuovendo una cultura aziendale positiva e un alto engagement.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video ispiratori di promessa ai dipendenti e potenziare l'employer brand?
HeyGen ti consente di creare video di promessa ai dipendenti coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video, rendendo lo storytelling video accessibile ed efficiente. Questo aiuta a rafforzare il tuo employer brand con video autentici e ispiratori che risuonano con dipendenti potenziali e attuali.
Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per migliorare i video sulla cultura aziendale?
HeyGen offre strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e generazione di testo-a-video, per semplificare la creazione di video coinvolgenti sulla cultura aziendale e l'engagement dei dipendenti. Queste funzionalità semplificano la produzione di contenuti di alta qualità per il tuo processo di reclutamento e comunicazioni interne.
HeyGen fornisce modelli per garantire la coerenza del brand per corsi di formazione interni o social media?
Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli professionali e controlli di branding robusti, permettendoti di mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi video. Questo è ideale per creare video di promessa di brand coesi, corsi di formazione interni o contenuti per i social media che riflettono una cultura aziendale positiva.
Come supporta HeyGen la creazione di video di engagement dei dipendenti accessibili con portata globale?
HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption, migliorando l'accessibilità e la portata globale dei tuoi video di engagement dei dipendenti. Combinato con la generazione di voiceover in più lingue e rapporti di aspetto adattabili, puoi consegnare contenuti autentici in modo efficace a pubblici diversi.