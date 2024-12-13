Crea Video del Dipendente del Mese con l'AI

Crea video di riconoscimento dei dipendenti coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta il testo-a-video da script per trasformare rapidamente le tue idee in storie coinvolgenti.

493/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un avvincente "video di presentazione del dipendente" di 60 secondi per comunicazioni interne e potenzialmente per i social media, esplorando il percorso e l'impatto di un membro del team. L'estetica dovrebbe essere calda e in stile documentario, con riprese in stile intervista e musica acustica sottile e motivante. Sfrutta la "Generazione di voiceover" di HeyGen per articolare i principali successi e intuizioni personali, evidenziando veramente come aiutano a riconoscere l'eccellenza all'interno dell'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi per l'apprezzamento del team, destinato a riunioni settimanali del team e piattaforme di chat interne, celebrando i successi collettivi. L'approccio visivo dovrebbe essere divertente e dinamico, incorporando sovrapposizioni di testo colorate e musica pop moderna e giocosa. Incorpora il robusto "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per trovare immagini coinvolgenti che completino l'atmosfera celebrativa, rendendo il messaggio di apprezzamento dei dipendenti fresco e accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 90 secondi per presentazioni ai dirigenti senior e cerimonie di premiazione annuali, riconoscendo formalmente l'impatto profondo di un individuo eccezionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e cinematografico, con transizioni fluide, musica orchestrale sofisticata e grafiche professionali. Assicurati l'accessibilità aggiungendo "Sottotitoli/didascalie" precisi generati da HeyGen, permettendo al pubblico di comprendere appieno la narrazione dettagliata di come questo individuo incarna una performance eccezionale e aiuta a personalizzare il riconoscimento video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video del Dipendente del Mese

Riconosci i tuoi migliori performer con video del Dipendente del Mese coinvolgenti e personalizzati. Crea facilmente presentazioni accattivanti per aumentare il morale e celebrare i successi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli video professionali per il Dipendente del Mese per iniziare rapidamente il tuo progetto. La nostra piattaforma offre scene diverse per adattarsi a qualsiasi cultura aziendale.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video
Carica foto e video del tuo dipendente, aggiungi sovrapposizioni di testo e incorpora il logo e i colori del tuo brand. Personalizza facilmente ogni aspetto per renderlo unico.
3
Step 3
Arricchisci con Dettagli
Utilizza la generazione di voiceover AI per narrare i successi o aggiungi una registrazione vocale personalizzata. Arricchisci il tuo messaggio con animazioni dinamiche e transizioni per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, inclusa la 4K. Condividi il riconoscimento dei dipendenti direttamente su piattaforme di social media o canali interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Evidenzia i successi e le storie di successo dei dipendenti con video AI accattivanti per celebrare i loro contributi e ispirare gli altri.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per il "Dipendente del Mese"?

HeyGen offre una varietà di modelli video personalizzabili specificamente progettati per il riconoscimento e l'apprezzamento dei dipendenti. Puoi facilmente personalizzare gli elementi del video, aggiungere sovrapposizioni di testo e utilizzare strumenti di editing AI per evidenziare i successi, rendendo gli annunci del "Dipendente del Mese" accattivanti e facili da creare.

Posso utilizzare avatar AI per i miei annunci del "Dipendente del Mese"?

Sì, HeyGen ti consente di incorporare facilmente avatar AI nei tuoi video di riconoscimento dei dipendenti. Basta inserire il tuo script e le capacità di testo-a-video di HeyGen genereranno un voiceover professionale e una performance dell'avatar, semplificando il processo di creazione del video.

Quali sono i modi migliori per condividere i miei video del "Dipendente del Mese"?

HeyGen rende semplice esportare i tuoi video di apprezzamento dei dipendenti finiti in alta qualità, inclusa la risoluzione 4K, per la condivisione su piattaforme di social media come LinkedIn e Facebook. Puoi anche applicare controlli di branding per mantenere l'aspetto e la sensazione della tua azienda, garantendo un riconoscimento coerente dei dipendenti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare video del "Dipendente del Mese"?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di presentazione dei dipendenti, permettendoti di caricare foto e media, aggiungere musica e scegliere da una ricca libreria multimediale. Questo ti consente di personalizzare ogni celebrazione del "Dipendente del Mese" e mostrare efficacemente i successi individuali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo