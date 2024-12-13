crea video di presentazione della rete dei dipendenti Qualità Professionale

Crea video di qualità professionale per il tuo processo di onboarding, accogliendo i nuovi assunti con modelli e scene personalizzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Genera un video raffinato di 60 secondi per i dipendenti esistenti per presentarsi ai team interfunzionali, adottando uno stile visivo professionale ma accessibile con una narrazione chiara. Sfrutta i modelli video personalizzabili di HeyGen per garantire la coerenza del marchio, evidenziando al contempo i ruoli e i contributi individuali per promuovere una cultura aziendale più forte.
Progetta un video informativo di 30 secondi per l'introduzione dei dipendenti nelle directory interne, caratterizzato da un'estetica visiva pulita e moderna e una voce narrante professionale. Crea una narrazione coinvolgente utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per spiegare in modo conciso l'esperienza di ciascun membro del team, migliorando la narrazione visiva all'interno dell'organizzazione.
Produci un video di onboarding dinamico di 90 secondi per i nuovi membri del dipartimento, incorporando uno stile visivo vibrante ed energico con una colonna sonora coinvolgente. Impiega la generazione di Voiceover di HeyGen e Sottotitoli/didascalie per articolare chiaramente i valori aziendali e gli obiettivi del team, garantendo video di qualità professionale che aiutano i nuovi assunti a integrarsi rapidamente nei loro ruoli.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Presentazione della Rete dei Dipendenti

Crea senza sforzo video di presentazione dei dipendenti coinvolgenti per accogliere i nuovi assunti e rafforzare la cultura aziendale con strumenti personalizzabili di qualità professionale.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona dalla nostra libreria di modelli video personalizzabili progettati per le presentazioni dei dipendenti. Questi modelli forniscono un punto di partenza professionale per il tuo video, rendendo la creazione semplice ed efficiente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Inserisci direttamente nella piattaforma lo script di presentazione del tuo dipendente. Utilizza la nostra funzione Text-to-video da script per generare istantaneamente una voce narrante dal suono naturale per il tuo video.
3
Step 3
Seleziona un Avatar AI
Dai vita alla tua presentazione scegliendo tra la nostra gamma diversificata di avatar AI. Questo aggiunge un tocco umano senza richiedere una troupe di ripresa, rendendo il tuo processo di onboarding più coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video di qualità professionale per assicurarti che soddisfi le tue aspettative. Poi, esportalo facilmente e condividilo attraverso la tua rete interna per accogliere efficacemente i nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto Coinvolgenti

Genera video di benvenuto personalizzati e di qualità professionale per presentare i nuovi assunti, favorendo la connessione e la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di presentazione dei dipendenti di qualità professionale?

HeyGen ti consente di creare video di presentazione della rete dei dipendenti con facilità, sfruttando modelli video personalizzabili e modelli AI per video di qualità professionale che rappresentano veramente la cultura della tua azienda. Questo permette una narrazione visiva efficace senza bisogno di competenze estese nella produzione video.

Posso personalizzare i video di onboarding dei dipendenti con il branding della mia azienda?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei video di onboarding dei dipendenti. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutte le esperienze di benvenuto dei nuovi assunti.

Quali caratteristiche rendono efficiente la creazione di video di benvenuto per i dipendenti con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video di benvenuto per i dipendenti attraverso funzionalità come il text-to-video da script e gli avatar AI. Questo ti consente di generare rapidamente video di presentazione dei dipendenti coinvolgenti e personalizzati, accelerando significativamente il tuo processo di onboarding.

Oltre alle presentazioni, quali altri tipi di video per i dipendenti posso creare con HeyGen?

Oltre ai video di presentazione dei dipendenti, HeyGen è versatile per la creazione di vari video per i dipendenti, inclusi video di formazione e comunicazioni interne. Le sue funzionalità robuste come la generazione di voiceover e sottotitoli/didascalie lo rendono perfetto per diverse esigenze di narrazione visiva all'interno della tua organizzazione.

