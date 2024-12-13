Crea Video per il Benessere Mentale dei Dipendenti per un Team più Felice

Migliora il benessere dei dipendenti e rafforza la cultura aziendale trasformando i copioni in video coinvolgenti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 60 secondi che offra tecniche pratiche di "riduzione dello stress" e dettagli sulle "risorse di salute mentale" disponibili per tutti i membri del team. Progettato per un ampio pubblico di dipendenti, il video dovrebbe mantenere un'estetica visiva professionale ma rilassante, integrando testo sullo schermo per le informazioni chiave e una voce narrante calmante. Sfrutta la funzione di HeyGen di conversione da testo a video per una generazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un messaggio positivo di 30 secondi che mostri la nostra "cultura aziendale" di supporto e promuova i nostri "Programmi di Assistenza ai Dipendenti". Destinato sia ai nuovi assunti che al personale attuale, questo video dovrebbe avere uno stile visivo edificante con una rappresentazione diversificata dei dipendenti e un tono audio sicuro e rassicurante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per produrre rapidamente una comunicazione interna raffinata e con marchio.
Prompt di Esempio 3
Ispira il "benessere mentale dei dipendenti" attraverso un breve video coinvolgente di 15 secondi che metta in luce rapide "pratiche di cura di sé" applicabili durante la giornata lavorativa. Questo contenuto breve, perfetto per condivisioni rapide sui social media interni tra tutti i dipendenti, dovrebbe impiegare un'estetica visiva minimalista e calmante, possibilmente con animazioni tranquille o scene naturali abbinate a suoni ambientali sottili. Il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen sarà fondamentale per reperire queste immagini serene in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video per il Benessere Mentale dei Dipendenti

Dai potere al tuo team di condividere risorse preziose per la salute mentale e promuovi una cultura aziendale di supporto con contenuti video coinvolgenti generati dai dipendenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello e Scrivi il Tuo Messaggio
Scegli tra diversi modelli di video per avviare il tuo progetto. Crea un copione che affronti aspetti chiave del benessere dei dipendenti, come tecniche di riduzione dello stress o risorse di salute mentale. Usa la funzione di HeyGen "Testo in video da copione" per dare vita istantaneamente ai tuoi "video sulla salute mentale".
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Personalizza il tuo messaggio selezionando un "avatar AI" per rappresentare la tua azienda o un dipendente. Poi, usa la "Generazione di voce narrante" di HeyGen per dare al tuo video un tono amichevole e professionale, migliorando la sensazione di "contenuto video generato dai dipendenti".
3
Step 3
Migliora con Immagini e Branding
Incorpora filmati di stock pertinenti, immagini o i tuoi media dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per illustrare pratiche di benessere mentale. Applica il logo e i colori del tuo marchio usando i "Controlli di branding (logo, colori)" per allineare il video con la tua "cultura aziendale".
4
Step 4
Aggiungi Sottotitoli ed Esporta
Assicurati che il tuo messaggio sia accessibile a tutti generando automaticamente "Sottotitoli/didascalie". Una volta che il tuo video è rifinito, usa la "Rimodulazione del rapporto d'aspetto ed esportazioni" di HeyGen per prepararlo alla condivisione su entrambi i "canali interni ed esterni".

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Storie di Salute Mentale Ispiratrici

Sviluppa messaggi video ispiratori e di supporto per incoraggiare i dipendenti e promuovere una cultura aziendale positiva e resiliente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per il benessere mentale dei dipendenti?

HeyGen consente la facile creazione di video coinvolgenti per il benessere mentale dei dipendenti utilizzando avatar AI e convertendo testo in video da copioni. Questo semplifica il processo di condivisione di risorse preziose per la salute mentale, promuovendo un ambiente di lavoro di supporto e migliorando il benessere dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a incorporare contenuti video generati dai dipendenti per le storie di salute mentale?

Assolutamente. HeyGen supporta l'integrazione di contenuti video generati dai dipendenti, permettendoti di presentare autentiche Storie di Salute Mentale e Consigli di Benessere dal Nostro Team. Puoi combinare clip auto-filmati con scene professionalmente realizzate e modelli di HeyGen per aumentare la consapevolezza sia sui canali interni che esterni.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i nostri video di benessere mentale siano in linea con il nostro marchio aziendale?

HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la possibilità di aggiungere loghi personalizzati e incorporare i colori del tuo marchio, garantendo che tutti i tuoi video di benessere mentale riflettano costantemente la cultura aziendale. Questo aiuta a produrre idee video di marca di alta qualità che supportano il benessere dei dipendenti e risuonano con il tuo pubblico.

Come rende HeyGen accessibili i video sulla salute mentale per tutti i dipendenti?

HeyGen migliora l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli e didascalie per tutti i tuoi video sulla salute mentale, garantendo che il contenuto sia disponibile per un pubblico più ampio, inclusi coloro con disabilità uditive. Questo facilita la distribuzione ampia di risorse cruciali per la salute mentale e tecniche di riduzione dello stress, migliorando il benessere complessivo dei dipendenti.

