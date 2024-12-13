Crea Video sul Percorso dei Dipendenti: Coinvolgi il Tuo Team

Crea video accattivanti sul percorso dei dipendenti che stimolino il coinvolgimento utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una narrazione visiva personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che mostri la cultura aziendale e l'intero percorso dei dipendenti per il personale esistente e i potenziali candidati, utilizzando modelli e scene diversificate per illustrare crescita e opportunità. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale, con una traccia audio ispiratrice, mirata a favorire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e orgoglio nel loro ambiente di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Per i team HR che desiderano imparare a creare rapidamente un video di onboarding, produci un breve video esplicativo di 30 secondi che dimostri i passaggi chiave e i benefici, utilizzando uno stile visivo chiaro e informativo con una voce diretta di sintesi vocale. Questa guida pratica, creata con la funzione di testo a video di HeyGen, fornisce intuizioni rapide e pratiche per semplificare il processo di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti progettando un video dinamico di 50 secondi che celebri i traguardi nel percorso dei dipendenti, specificamente pensato per le comunicazioni interne e i team leader. Questa narrazione dovrebbe essere energica e collaborativa nel suo stile visivo e audio, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i successi e motivare il team, creando un forte senso di comunità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video sul Percorso dei Dipendenti

Coinvolgi e informa i nuovi assunti fin dal primo giorno con video accattivanti sul percorso dei dipendenti, creati in modo efficiente utilizzando funzionalità potenziate dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi la narrazione per il tuo video sul percorso dei dipendenti, quindi sfrutta la nostra funzione di testo a video per dare vita automaticamente alle tue parole.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una varietà di modelli video predefiniti per stabilire lo stile visivo e la struttura del tuo video sul percorso dei dipendenti.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Personalizza il tuo video aggiungendo il branding aziendale, elementi visivi dalla libreria multimediale e un attore vocale AI per garantire un'esperienza di brand coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato di aspetto desiderato, rendendolo pronto per essere condiviso e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti in tutta l'organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Coinvolgenti sulla Cultura Aziendale

Produci video ispiratori per i nuovi assunti e i dipendenti attuali per trasmettere efficacemente la cultura aziendale, i valori e i messaggi motivazionali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i team HR offrendo modelli video predefiniti e funzionalità potenziate dall'AI, garantendo un processo di produzione professionale ed efficiente.

Quali opzioni creative avanzate offre HeyGen per personalizzare i video sul percorso dei dipendenti?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video sul percorso dei dipendenti attraverso scene video personalizzabili, avatar AI unici e controlli di branding per garantire che la tua narrazione visiva si allinei perfettamente con la cultura aziendale.

Come migliora HeyGen il coinvolgimento dei dipendenti attraverso attori vocali AI e contenuti multilingue?

HeyGen migliora il coinvolgimento dei dipendenti permettendo di integrare attori vocali AI e funzionalità di testo a video, inclusi voiceover multilingue, rendendo i tuoi video di onboarding accessibili e incisivi per un pubblico diversificato.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la narrazione visiva nell'onboarding dei dipendenti?

HeyGen è efficace per la narrazione visiva nell'onboarding dei dipendenti perché i suoi video animati ed esplicativi, combinati con funzionalità potenziate dall'AI, favoriscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e trasmettono chiaramente la cultura aziendale.

