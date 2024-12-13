Crea Video sul Percorso dei Dipendenti: Coinvolgi il Tuo Team
Crea video accattivanti sul percorso dei dipendenti che stimolino il coinvolgimento utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una narrazione visiva personalizzata.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che mostri la cultura aziendale e l'intero percorso dei dipendenti per il personale esistente e i potenziali candidati, utilizzando modelli e scene diversificate per illustrare crescita e opportunità. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale, con una traccia audio ispiratrice, mirata a favorire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e orgoglio nel loro ambiente di lavoro.
Per i team HR che desiderano imparare a creare rapidamente un video di onboarding, produci un breve video esplicativo di 30 secondi che dimostri i passaggi chiave e i benefici, utilizzando uno stile visivo chiaro e informativo con una voce diretta di sintesi vocale. Questa guida pratica, creata con la funzione di testo a video di HeyGen, fornisce intuizioni rapide e pratiche per semplificare il processo di creazione video.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti progettando un video dinamico di 50 secondi che celebri i traguardi nel percorso dei dipendenti, specificamente pensato per le comunicazioni interne e i team leader. Questa narrazione dovrebbe essere energica e collaborativa nel suo stile visivo e audio, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i successi e motivare il team, creando un forte senso di comunità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare contenuti formativi dinamici che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze durante il loro percorso.
Accelera l'Onboarding e l'Apprendimento dei Dipendenti.
Sviluppa e scala corsi di onboarding e apprendimento interno personalizzati più velocemente, raggiungendo tutti i dipendenti in modo efficiente con contenuti video coinvolgenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?
HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i team HR offrendo modelli video predefiniti e funzionalità potenziate dall'AI, garantendo un processo di produzione professionale ed efficiente.
Quali opzioni creative avanzate offre HeyGen per personalizzare i video sul percorso dei dipendenti?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video sul percorso dei dipendenti attraverso scene video personalizzabili, avatar AI unici e controlli di branding per garantire che la tua narrazione visiva si allinei perfettamente con la cultura aziendale.
Come migliora HeyGen il coinvolgimento dei dipendenti attraverso attori vocali AI e contenuti multilingue?
HeyGen migliora il coinvolgimento dei dipendenti permettendo di integrare attori vocali AI e funzionalità di testo a video, inclusi voiceover multilingue, rendendo i tuoi video di onboarding accessibili e incisivi per un pubblico diversificato.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la narrazione visiva nell'onboarding dei dipendenti?
HeyGen è efficace per la narrazione visiva nell'onboarding dei dipendenti perché i suoi video animati ed esplicativi, combinati con funzionalità potenziate dall'AI, favoriscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e trasmettono chiaramente la cultura aziendale.