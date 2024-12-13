Crea Video Calendario Email con la Semplicità dell'AI

Genera contenuti video coinvolgenti per il tuo calendario di email marketing senza sforzo. Sfrutta la funzione di HeyGen di creare video da testo per risparmiare tempo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e team di marketing, guidandoli nel processo di pianificazione efficace del loro "contenuto video" utilizzando un "calendario dei contenuti". L'estetica dovrebbe essere pulita e istruttiva, con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e diagrammi di flusso animati, accompagnati da una voce concisa e informativa. Dimostra la capacità di HeyGen di creare video da testo per una rapida generazione di contenuti e il vantaggio dei Sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci uno spot energico di 30 secondi rivolto a marketer digitali e agenzie, mostrando la rapida creazione di "video di marketing" di impatto per varie "campagne video". Utilizza uno stile visivo veloce e dinamico con transizioni moderne e una traccia di sottofondo energica per trasmettere efficienza. Sottolinea come i numerosi Template e scene di HeyGen accelerino la produzione video e come il supporto della libreria multimediale/stock offra risorse visive diversificate.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo elegante di 40 secondi per coordinatori marketing e responsabili social media, dettagliando le migliori pratiche per "programmare video" all'interno di un quadro di "marketing digitale". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere minimalista ed elegante, utilizzando grafiche pulite e una voce calma e rassicurante. Illustra la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni in diversi formati di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme e la personalizzazione offerta dagli avatar AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Calendario Email

Crea contenuti video coinvolgenti per le tue campagne di email marketing e il calendario dei contenuti con facilità, potenziando i tuoi sforzi di marketing digitale e programmando video in modo efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Definisci i tuoi messaggi di email marketing e pianifica i tuoi contenuti video. Utilizza la funzione di HeyGen di creare video da testo per trasformare facilmente i tuoi contenuti scritti in una bozza video iniziale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Migliora la presentazione del tuo video selezionando un avatar AI adatto dalla vasta libreria di HeyGen. Questi avatar trasmetteranno professionalmente il tuo messaggio al tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza il tuo video calendario email con il tuo look unico. Usa i controlli di branding di HeyGen (logo, colori) per garantire coerenza con l'identità del tuo brand in tutti i tuoi elementi visivi.
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli
Prepara il tuo video per una maggiore diffusione nelle tue campagne di email marketing. Aggiungi sottotitoli per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento, quindi esporta il tuo video finale nel formato desiderato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'apprendimento e il coinvolgimento con video AI

Sviluppa tutorial video coinvolgenti e contenuti informativi da distribuire via email, aumentando il coinvolgimento del pubblico e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video calendario email coinvolgenti per le mie campagne di marketing?

HeyGen ti consente di creare video calendario email accattivanti in modo efficiente. Utilizza avatar AI avanzati e funzionalità di creazione video da testo per trasformare i tuoi script in contenuti video coinvolgenti, perfetti per migliorare i tuoi sforzi di email marketing e campagne video.

HeyGen può semplificare il processo di creazione video per il mio calendario dei contenuti?

Assolutamente, HeyGen è progettato per semplificare il tuo flusso di lavoro di creazione video, rendendo semplice popolare il tuo calendario dei contenuti. Con template personalizzabili e potenti funzionalità di creazione video da testo, puoi produrre e programmare rapidamente video per una comunicazione coerente.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i miei video di marketing digitale?

HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi contenuti video, rafforzando la tua presenza nel marketing digitale.

È facile produrre contenuti video di alta qualità con HeyGen, anche senza esperienza precedente?

Sì, HeyGen rende incredibilmente semplice produrre contenuti video di alta qualità, indipendentemente dal tuo livello di esperienza. La sua piattaforma intuitiva ti permette di creare video da testo, generare voiceover e aggiungere sottotitoli senza sforzo, semplificando l'intero processo di produzione video.

