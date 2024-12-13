Impara a Creare Quadri Elettrici con i Nostri Video

Produci tutorial chiari sui quadri elettrici dai tuoi script con Text-to-video, semplificando gli schemi dei quadri e la creazione di circuiti in Revit.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di 90 secondi incentrato su come personalizzare e generare efficacemente un modello di "schema del quadro" in Revit, rivolto a progettisti MEP intermedi che cercano di ottimizzare la loro documentazione. Lo stile visivo dovrebbe presentare dimostrazioni chiare dell'interfaccia utente con annotazioni animate, accompagnate da una traccia audio vivace e informativa, garantendo piena accessibilità con la funzione di sottotitoli/caption integrata di HeyGen per una portata globale.
Prompt di Esempio 2
Crea una guida di 2 minuti per la risoluzione dei problemi comuni di "errori" riscontrati quando si tenta di "creare circuiti" per vari "dispositivi" in Revit, specificamente rivolta a ingegneri elettrici esperti in cerca di soluzioni rapide. Il video dovrebbe adottare un formato problema-soluzione con tagli visivi dinamici e istruzioni chiare sullo schermo, utilizzando i Modelli e le scene di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro ed efficiente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 45 secondi sulle migliori pratiche che spiega come collegare correttamente i carichi di "prese" all'interno di diversi "spazi" in un progetto Revit, su misura per nuovi tecnici CAD/BIM. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente coinvolgente con punti salienti strategici e un tono audio amichevole e conversazionale, e il video dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme sfruttando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video Istruttivi sui Quadri Elettrici

Produci senza sforzo tutorial video professionali per la creazione di quadri elettrici e la gestione degli schemi dei quadri utilizzando le potenti funzionalità AI di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra i Modelli e le scene di HeyGen per strutturare il tuo video istruttivo sui tutorial per la progettazione di quadri elettrici. Questo stabilisce la base per una guida chiara e coinvolgente.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Avatar
Inserisci il tuo script dettagliato per dimostrare come lavorare con i quadri elettrici. Poi, seleziona tra vari avatar AI per presentare il tuo contenuto, dando vita alle tue istruzioni.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante e Sottotitoli
Migliora la chiarezza utilizzando la generazione avanzata di Voce Narrante di HeyGen per il tuo script. Inoltre, includi i dettagli dello schema del quadro nel tuo video, assicurando che tutte le informazioni chiave siano trasmesse efficacemente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video istruttivo su come creare circuiti. Usa le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per produrre il tuo video nel formato desiderato, pronto per la distribuzione al tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video Istruttivi Coinvolgenti

Produci in modo efficiente clip video accattivanti e brevi tutorial per istruzioni sui quadri elettrici, risparmiando tempo e risorse significativi.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen agli utenti di creare video di alta qualità per varie applicazioni in modo efficiente?

HeyGen semplifica la produzione video attraverso i suoi avatar AI e le capacità di text-to-video da script. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti con voci narranti professionali e controlli di branding personalizzabili, rendendo accessibile la creazione di video complessi.

Quali opzioni di modelli sono disponibili all'interno di HeyGen per progetti video diversi?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli e scene pre-progettati, permettendo agli utenti di impostare rapidamente i loro progetti video. Queste opzioni di modelli possono essere personalizzate con il logo e i colori del tuo brand per garantire un messaggio coerente attraverso varie applicazioni, simile a come un modello di schema del quadro fornisce un punto di partenza strutturato per i disegni tecnici.

HeyGen può integrare vari elementi multimediali e rapporti d'aspetto per output video personalizzati in diversi spazi?

Sì, HeyGen supporta una libreria multimediale robusta e contenuti di stock, permettendoti di incorporare elementi diversi nei tuoi video. Inoltre, offre opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi spazio digitale o dispositivo di visualizzazione.

Quali misure adotta HeyGen per aiutare gli utenti a evitare errori comuni durante il processo di creazione video?

L'interfaccia intuitiva di HeyGen e le funzionalità di anteprima in tempo reale aiutano gli utenti a identificare e correggere potenziali problemi prima dell'esportazione finale. Il suo approccio strutturato alla generazione video, dove diversi componenti sono efficacemente collegati insieme, minimizza la possibilità di discrepanze nell'output, garantendo un prodotto finale raffinato.

