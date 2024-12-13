Crea Video di Formazione sull'Efficienza con l'AI

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI per ottimizzare la formazione dei dipendenti e l'inserimento di nuovi assunti in modo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che dimostri un nuovo flusso di lavoro software ai membri del team esistenti, progettato per creare video di formazione sull'efficienza. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, magari simulando uno screencast, con una voce narrante calma e istruttiva, arricchita dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e l'apprendimento rinforzato.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai formatori aziendali, illustrando quanto facilmente possano creare video di formazione per vari programmi interni. Utilizza uno stile visivo moderno con grafiche in movimento coinvolgenti e una voce sicura ed esperta, sfruttando i Modelli & scene di HeyGen per avviare la produzione di video eLearning accattivanti con il minimo sforzo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video d'impatto di 50 secondi per i professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo, spiegando come convertire rapidamente un copione esistente in un video formativo efficace. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e diretta, concentrandosi sulla trasformazione da testo a video con un tono audio neutro e professionale, evidenziando la funzione di HeyGen di conversione da Testo a video da copione per una creazione di contenuti semplificata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sull'Efficienza

Ottimizza l'apprendimento del tuo team con video professionali potenziati dall'AI. Trasforma facilmente i contenuti in materiali formativi d'impatto in soli quattro passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto formativo. La funzione di HeyGen **Testo a video da copione** trasformerà quindi il tuo testo in dialogo parlato, avviando i tuoi video di formazione sull'efficienza.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Elementi Visivi
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo da una vasta libreria di **avatar AI** e personalizzando il loro aspetto e la voce per adattarsi al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti e Branding
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo e elementi visivi pertinenti. Applica i tuoi colori personalizzati e il logo con i **Controlli di branding (logo, colori)** per garantire coerenza e creare video di formazione coinvolgenti che riflettano il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di formazione, utilizza la funzione di **Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto** per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurando che i tuoi video di formazione efficaci siano pronti per la distribuzione.

Semplifica Argomenti Complessi per un'Educazione Migliorata

Trasforma argomenti complessi, come quelli medici, in video educativi chiari e concisi, migliorando la comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti in modo efficace?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione veramente coinvolgenti trasformando il tuo copione in contenuti dinamici utilizzando avatar AI realistici. Questa capacità assicura che la tua formazione per i dipendenti sia non solo efficace ma anche accattivante.

Cosa rende HeyGen una scelta efficiente per la produzione di video di contenuti formativi?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video generando video di formazione professionali direttamente dal tuo testo, completi di generazione di voiceover e modelli video personalizzabili. Questo approccio consente una rapida creazione di video istruttivi e contenuti eLearning senza configurazioni tradizionali complesse.

Posso personalizzare il branding visivo per i miei video di formazione aziendale utilizzando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori del tuo marchio in tutti i tuoi video di formazione. Questo assicura un aspetto coerente e professionale, sia per l'inserimento di nuovi dipendenti che per la formazione generale del personale.

Come utilizza HeyGen gli avatar AI per semplificare la creazione di video di formazione?

HeyGen sfrutta avatar AI all'avanguardia per trasformare il tuo copione scritto in presentazioni video realistiche, eliminando la necessità di attori o riprese elaborate. Questa innovativa generazione di video AI rende la creazione di video di formazione sull'efficienza e altri contenuti istruttivi semplice e accessibile.

