Prompt di Esempio 1
Produci un video di coaching personalizzato di 30 secondi rivolto ai singoli conducenti, concentrandoti sul miglioramento di specifiche abitudini di guida. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e pulita, con un tono audio diretto e di supporto. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI di HeyGen per fornire feedback e guida su misura.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi per il personale di gestione delle flotte, spiegando come i sistemi di feedback in tempo reale possano ottimizzare le operazioni della flotta e le prestazioni dei conducenti. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati con testo chiaro sullo schermo e visualizzazioni, completato da una consegna audio autorevole. Genera la voce fuori campo direttamente all'interno di HeyGen per garantire un messaggio coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio di servizio pubblico di 30 secondi d'impatto rivolto a tutti i conducenti sui pericoli della guida distratta, con l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza più forte all'interno della flotta. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere urgente ed educativo, impiegando immagini drammatiche con messaggi concisi e incisivi. Crea l'intero script e trasformalo istantaneamente in video utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen.
Come Creare Video di Coaching sul Comportamento dei Conducenti

Sfrutta i video di coaching potenziati dall'AI e i modelli per costruire un programma di sicurezza per i conducenti efficace, promuovendo una forte cultura della sicurezza all'interno della gestione della tua flotta.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Inizia selezionando un Modello di Video di Coaching sul Comportamento dei Conducenti pre-progettato dalla vasta libreria di HeyGen, o inizia da zero per costruire un programma di coaching personalizzato su misura per le esigenze specifiche della tua flotta. Questo utilizza la funzione Modelli & scene di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Coaching e Seleziona un Avatar AI
Inserisci il tuo script di coaching e scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il tuo presentatore sullo schermo. Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi messaggi, rendendo il feedback complesso coinvolgente e facile da comprendere per i conducenti, supportando i tuoi video di coaching potenziati dall'AI.
3
Step 3
Migliora con Dati e Immagini dei Conducenti
Integra dati telematici video reali o filmati da dash cam direttamente nel tuo video di coaching. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per aggiungere immagini di supporto, fornendo chiari e attuabili approfondimenti per i conducenti su comportamenti specifici come la guida distratta.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video di Coaching
Una volta completato il tuo video, generalo ed esportalo in vari formati adatti ai tuoi canali di distribuzione preferiti. Fornisci programmi di coaching personalizzati che migliorano la ritenzione dei conducenti e contribuiscono a una robusta cultura della sicurezza all'interno delle operazioni di gestione della tua flotta.

Costruisci una Forte Cultura della Sicurezza

Sviluppa video motivazionali con l'AI per rafforzare i comportamenti di guida positivi e promuovere una cultura della sicurezza proattiva all'interno delle operazioni della tua flotta.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di coaching sul comportamento dei conducenti?

HeyGen ti consente di creare video di coaching d'impatto potenziati dall'AI trasformando il testo in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici. Questo semplifica la produzione di programmi di coaching personalizzati per i tuoi conducenti.

HeyGen offre modelli per i programmi di sicurezza dei conducenti?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di modelli pronti all'uso specificamente progettati per supportare il tuo programma di sicurezza per i conducenti e le iniziative di gestione della flotta. Puoi facilmente personalizzare questi modelli con i controlli del tuo marchio per garantire coerenza.

Quale ruolo giocano i video AI nel migliorare la ritenzione dei conducenti e la cultura della sicurezza?

I video di coaching potenziati dall'AI di HeyGen possono migliorare significativamente la ritenzione dei conducenti e rafforzare la tua cultura della sicurezza fornendo programmi di coaching personalizzati e coerenti. Questo approccio garantisce che ogni conducente riceva feedback e formazione su misura in modo efficace.

I gestori di flotte possono facilmente produrre video di formazione personalizzati utilizzando HeyGen?

Assolutamente. I gestori di flotte possono produrre facilmente video di formazione personalizzati utilizzando la piattaforma intuitiva di HeyGen. Con funzionalità come testo in video, generazione di voce fuori campo e sottotitoli, creare contenuti coinvolgenti per la formazione e il feedback in tempo reale è semplice.

