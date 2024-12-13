Crea Video per Programmi di Diversità che Ispirano il Cambiamento
Progetta rapidamente una formazione sulla diversità efficace per un ambiente di lavoro inclusivo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di microlearning di 60 secondi per i membri del team esistenti affrontando scenari comuni di pregiudizi inconsci sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere realistico e basato su scenari, impiegando un tono audio leggermente serio ma empatico con una narrazione chiara e concisa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre efficacemente il contenuto e includi sottotitoli per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori.
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a manager e team leader, evidenziando come un solido programma di formazione sulla diversità possa stimolare un approccio creativo alla risoluzione dei problemi. Utilizza immagini energetiche con grafiche in movimento coinvolgenti che illustrano la collaborazione e un sottofondo musicale motivazionale. Questo video può utilizzare efficacemente i Template e le scene diversificate di HeyGen per avviare la creazione e migliorare il suo appeal visivo attraverso il supporto della libreria multimediale/stock.
Crea un video conciso di 40 secondi per tutti i dipendenti che rafforzi i valori aziendali contro la discriminazione e il comportamento di bullismo, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e pulito, consegnato con un tono rassicurante ma fermo tramite una generazione di Voiceover autorevole. Assicurati una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione sulla Diversità.
Sfrutta l'AI per produrre più corsi di formazione sulla diversità ed educare efficacemente una forza lavoro globale sull'inclusione.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di diversità coinvolgenti che migliorano significativamente la partecipazione dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità in modo efficiente?
HeyGen ti consente di creare video di formazione sulla diversità coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo approccio semplificato rende la produzione di contenuti impattanti per il tuo programma di diversità e inclusione molto più veloce, supportando un ambiente inclusivo.
Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video dei programmi di diversità?
Con HeyGen, puoi personalizzare completamente i tuoi video dei programmi di diversità sfruttando i controlli di branding, vari template e una libreria multimediale stock completa. Questo assicura che i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con i messaggi e gli obiettivi di design istruttivo della tua organizzazione.
HeyGen può facilitare la formazione su diversità e inclusione sul posto di lavoro?
Assolutamente. HeyGen fornisce una piattaforma professionale per affrontare argomenti cruciali come pregiudizi inconsci, molestie sessuali e discriminazione nei tuoi video di formazione sul posto di lavoro. Gli avatar AI personalizzabili e la generazione di voiceover garantiscono una consegna coerente e sensibile per qualsiasi programma di formazione sulla diversità.
HeyGen è un efficace creatore di video AI per la formazione aziendale?
HeyGen è un creatore di video AI estremamente efficace, semplificando il processo di produzione di video di formazione di alta qualità. La sua interfaccia intuitiva e le capacità di trasformazione del testo in video lo rendono ideale per creare contenuti completi di diversità e inclusione senza esperienza estesa nella produzione video.