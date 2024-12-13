Crea Video per Programmi di Diversità che Ispirano il Cambiamento

Progetta rapidamente una formazione sulla diversità efficace per un ambiente di lavoro inclusivo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi coinvolgenti.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di microlearning di 60 secondi per i membri del team esistenti affrontando scenari comuni di pregiudizi inconsci sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere realistico e basato su scenari, impiegando un tono audio leggermente serio ma empatico con una narrazione chiara e concisa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre efficacemente il contenuto e includi sottotitoli per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a manager e team leader, evidenziando come un solido programma di formazione sulla diversità possa stimolare un approccio creativo alla risoluzione dei problemi. Utilizza immagini energetiche con grafiche in movimento coinvolgenti che illustrano la collaborazione e un sottofondo musicale motivazionale. Questo video può utilizzare efficacemente i Template e le scene diversificate di HeyGen per avviare la creazione e migliorare il suo appeal visivo attraverso il supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 40 secondi per tutti i dipendenti che rafforzi i valori aziendali contro la discriminazione e il comportamento di bullismo, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e pulito, consegnato con un tono rassicurante ma fermo tramite una generazione di Voiceover autorevole. Assicurati una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Programmi di Diversità

Dai potere al tuo team con una formazione coinvolgente su diversità e inclusione. Sfrutta il nostro creatore di video AI per creare video professionali e impattanti che promuovano un ambiente inclusivo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar AI
Sviluppa uno script chiaro che delinei i principali argomenti di diversità e inclusione. Poi, seleziona un avatar AI adatto per presentare il tuo messaggio con autenticità.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover Professionali
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata generazione di voiceover. Questo assicura che i tuoi video di formazione risuonino efficacemente con il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Accessibilità
Migliora la portata e la comprensione generando automaticamente sottotitoli accurati. Questo rende il tuo contenuto accessibile e promuove un ambiente inclusivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo programma di formazione sulla diversità sfruttando il robusto ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Condividi facilmente il tuo video di alta qualità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Microlearning Coinvolgenti

.

Genera rapidamente video brevi e impattanti e clip per i social media per rafforzare i principi chiave di diversità e inclusione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione sulla diversità coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo approccio semplificato rende la produzione di contenuti impattanti per il tuo programma di diversità e inclusione molto più veloce, supportando un ambiente inclusivo.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video dei programmi di diversità?

Con HeyGen, puoi personalizzare completamente i tuoi video dei programmi di diversità sfruttando i controlli di branding, vari template e una libreria multimediale stock completa. Questo assicura che i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con i messaggi e gli obiettivi di design istruttivo della tua organizzazione.

HeyGen può facilitare la formazione su diversità e inclusione sul posto di lavoro?

Assolutamente. HeyGen fornisce una piattaforma professionale per affrontare argomenti cruciali come pregiudizi inconsci, molestie sessuali e discriminazione nei tuoi video di formazione sul posto di lavoro. Gli avatar AI personalizzabili e la generazione di voiceover garantiscono una consegna coerente e sensibile per qualsiasi programma di formazione sulla diversità.

HeyGen è un efficace creatore di video AI per la formazione aziendale?

HeyGen è un creatore di video AI estremamente efficace, semplificando il processo di produzione di video di formazione di alta qualità. La sua interfaccia intuitiva e le capacità di trasformazione del testo in video lo rendono ideale per creare contenuti completi di diversità e inclusione senza esperienza estesa nella produzione video.

