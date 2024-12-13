Crea Video di Orientamento sulla Diversità con AI
Genera rapidamente video di formazione e onboarding sulla diversità coinvolgenti con avatar AI, migliorando l'inclusione sul posto di lavoro e la formazione dei dipendenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video DEI coinvolgente di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti e ai team HR, progettato per promuovere una comprensione più profonda della diversità e favorire un ambiente di lavoro inclusivo. Sfrutta i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per creare contenuti impattanti ed educativi.
Immagina un vivace clip di 30 secondi che evidenzi la ricchezza della diversità culturale all'interno della tua organizzazione per la comunicazione interna e la promozione esterna. Questo contenuto video inclusivo, perfetto per un ampio pubblico di dipendenti e potenziali nuovi assunti, può essere arricchito con immagini ricche dalla libreria multimediale/supporto stock e reso accessibile a livello globale tramite sottotitoli/caption automatici.
Come puoi comunicare efficacemente il valore della diversità nel processo decisionale ai manager e alla leadership in un formato conciso? Produci un video di formazione sulla diversità dinamico di 20 secondi utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen, assicurandoti che sia visivamente coinvolgente e perfettamente formattato per varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione DEI.
Sfrutta l'AI per creare video di orientamento sulla diversità dinamici e interattivi, migliorando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze durante la formazione.
Scala i Programmi di Diversità Globali.
Sviluppa e distribuisci in modo efficiente una gamma più ampia di contenuti video inclusivi, permettendo ai team HR di raggiungere una forza lavoro globale e diversificata con messaggi DEI standardizzati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di formazione efficaci sulla diversità e l'inclusione?
HeyGen consente ai team HR di produrre video DEI impattanti e contenuti video inclusivi in modo efficiente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e i voiceover multilingue per offrire una formazione dei dipendenti coerente e coinvolgente che promuova l'inclusione sul posto di lavoro e la diversità culturale.
Cosa rende la piattaforma di creazione video AI di HeyGen ideale per contenuti inclusivi?
La piattaforma di HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI e scene personalizzabili, permettendoti di creare contenuti video inclusivi personalizzati e relazionabili. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni autenticamente con un ampio pubblico per vari video di formazione e onboarding dei dipendenti.
HeyGen può supportare video di orientamento sulla diversità multilingue e formazione globale?
Sì, HeyGen consente la creazione di video di orientamento sulla diversità multilingue attraverso i suoi avanzati voiceover multilingue e sottotitoli e caption automatici. Questo assicura che la tua formazione sulla diversità culturale e i contenuti inclusivi siano accessibili e impattanti per una forza lavoro globale.
Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione sulla diversità coinvolgenti?
HeyGen semplifica la produzione di video di formazione sulla diversità di alta qualità sfruttando la tecnologia video AI, modelli video intuitivi e tecnologia avanzata di sintesi vocale. Questo ti consente di trasformare rapidamente gli script in visuali dinamiche, migliorando i tuoi programmi di formazione dei dipendenti.