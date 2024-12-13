Crea Video di Orientamento sulla Diversità con AI

Genera rapidamente video di formazione e onboarding sulla diversità coinvolgenti con avatar AI, migliorando l'inclusione sul posto di lavoro e la formazione dei dipendenti.

353/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video DEI coinvolgente di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti e ai team HR, progettato per promuovere una comprensione più profonda della diversità e favorire un ambiente di lavoro inclusivo. Sfrutta i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per creare contenuti impattanti ed educativi.
Prompt di Esempio 2
Immagina un vivace clip di 30 secondi che evidenzi la ricchezza della diversità culturale all'interno della tua organizzazione per la comunicazione interna e la promozione esterna. Questo contenuto video inclusivo, perfetto per un ampio pubblico di dipendenti e potenziali nuovi assunti, può essere arricchito con immagini ricche dalla libreria multimediale/supporto stock e reso accessibile a livello globale tramite sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Come puoi comunicare efficacemente il valore della diversità nel processo decisionale ai manager e alla leadership in un formato conciso? Produci un video di formazione sulla diversità dinamico di 20 secondi utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen, assicurandoti che sia visivamente coinvolgente e perfettamente formattato per varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento sulla Diversità

Dai potere ai tuoi team HR di costruire un ambiente di lavoro inclusivo con video di onboarding e formazione coinvolgenti, potenziati dall'AI, semplificando i tuoi sforzi per la diversità culturale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando uno script coinvolgente per i tuoi video di formazione sulla diversità, assicurandoti che copra i principi chiave DEI. Utilizza la capacità di testo-a-video da script per trasformare facilmente i tuoi contenuti in visuali dinamiche.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e personalizza la scena con un modello video per creare contenuti video coinvolgenti e inclusivi che risuonino con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e raggiungi un pubblico globale aggiungendo voiceover multilingue e sottotitoli e caption generati automaticamente ai tuoi video DEI, garantendo una comunicazione chiara per tutti.
4
Step 4
Personalizza ed Esporta il Tuo Video
Applica i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding, quindi esporta il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme per creare efficacemente video di orientamento sulla diversità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Comunicazioni DEI Rapide

.

Crea rapidamente brevi clip video AI coinvolgenti per la comunicazione interna o l'educazione continua sulla diversità, garantendo aggiornamenti tempestivi e coerenti sull'inclusione sul posto di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di formazione efficaci sulla diversità e l'inclusione?

HeyGen consente ai team HR di produrre video DEI impattanti e contenuti video inclusivi in modo efficiente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e i voiceover multilingue per offrire una formazione dei dipendenti coerente e coinvolgente che promuova l'inclusione sul posto di lavoro e la diversità culturale.

Cosa rende la piattaforma di creazione video AI di HeyGen ideale per contenuti inclusivi?

La piattaforma di HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI e scene personalizzabili, permettendoti di creare contenuti video inclusivi personalizzati e relazionabili. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni autenticamente con un ampio pubblico per vari video di formazione e onboarding dei dipendenti.

HeyGen può supportare video di orientamento sulla diversità multilingue e formazione globale?

Sì, HeyGen consente la creazione di video di orientamento sulla diversità multilingue attraverso i suoi avanzati voiceover multilingue e sottotitoli e caption automatici. Questo assicura che la tua formazione sulla diversità culturale e i contenuti inclusivi siano accessibili e impattanti per una forza lavoro globale.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione sulla diversità coinvolgenti?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione sulla diversità di alta qualità sfruttando la tecnologia video AI, modelli video intuitivi e tecnologia avanzata di sintesi vocale. Questo ti consente di trasformare rapidamente gli script in visuali dinamiche, migliorando i tuoi programmi di formazione dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo