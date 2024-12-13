Crea Video di Formazione per Distributori con Avatar AI

Semplifica il tuo processo di onboarding per i distributori. Sfrutta gli avatar AI per offrire esperienze di apprendimento basate su video coerenti e coinvolgenti.

349/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "micro-learning video" di 30 secondi mirato a "distributori" esperti per aggiornamenti rapidi sulle nuove funzionalità dei prodotti. Utilizza uno stile dinamico e visivamente accattivante, migliorato dalla "Conversione testo in video da script" per convertire rapidamente il tuo contenuto, assicurando che tutte le informazioni cruciali siano trasmesse tramite "Sottotitoli/caption" automatici per un apprendimento accessibile e in movimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video completo di 60 secondi per "creare video di formazione" per "distributori" che padroneggiano configurazioni complesse dei prodotti. Adotta uno stile visivo raffinato ed esplicativo, incorporando grafici e diagrammi pertinenti presi dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen, tutto costruito su "Template e scene" progettati con maestria per offrire un "apprendimento basato su video" sofisticato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un "video di formazione animato" di 50 secondi per trasmettere aggiornamenti essenziali sulla conformità a tutti i "distributori". Sfrutta uno stile visivo amichevole e leggermente animato utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per rendere coinvolgenti argomenti aridi, assicurando una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per questa "Soluzione di Apprendimento Potenziata dall'AI".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per Distributori

Produci rapidamente e facilmente video di formazione professionali per i tuoi distributori e partner di canale utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Scrivi il tuo contenuto o incolla uno script esistente in HeyGen. La nostra AI utilizzerà le capacità di conversione testo in video da script per formare la base dei tuoi video di formazione per distributori.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI e abbinali a una voce AI per dare vita al tuo script, assicurando una presentazione coerente e coinvolgente per i tuoi partner di canale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora elementi visivi pertinenti, scene di sfondo e utilizza i controlli di Branding di HeyGen (logo, colori) per applicare il logo e i colori del tuo marchio per un aspetto professionale e coerente, ideale per la formazione sui prodotti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci per l'Apprendimento
Genera il tuo contenuto di apprendimento basato su video, utilizzando il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Scaricalo facilmente e integralo nel tuo LMS o condividilo direttamente con i distributori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video di Formazione

.

Produci rapidamente video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI e conversione testo in video da script, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione per distributori coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione per distributori utilizzando avatar AI realistici e la conversione testo in video da script, trasformando il tuo contenuto in video di formazione animati e dinamici senza una produzione complessa. Questo permette un rapido lancio di esperienze di apprendimento di alta qualità e impatto per i tuoi partner di canale.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace Generatore di Formazione per Distributori?

HeyGen funziona come un potente Generatore di Formazione per Distributori fornendo Soluzioni di Apprendimento Potenziate dall'AI, inclusi template personalizzabili, voiceover AI e un generatore di sottotitoli AI. Queste caratteristiche semplificano la produzione di video di formazione professionali, migliorando il processo di onboarding per i distributori a livello globale.

HeyGen può personalizzare i contenuti di formazione per specifici partner di canale?

Assolutamente, HeyGen consente di personalizzare la formazione sui prodotti e i video di micro-apprendimento attraverso ampi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati. Questo assicura che il tuo contenuto di apprendimento basato su video risuoni in modo unico con ciascuno dei tuoi partner di canale.

Come semplifica HeyGen la produzione di apprendimento basato su video per i distributori?

HeyGen semplifica la creazione di apprendimento basato su video convertendo testo in video da script con voiceover AI e sottotitoli/caption automatici, eliminando la necessità di attrezzature costose o attori. Questo ti permette di sviluppare e distribuire rapidamente video di formazione completi per i tuoi distributori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo