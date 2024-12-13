Crea Video di Allineamento per Team Distribuiti con l'AI
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e fornisci aggiornamenti chiari al team remoto utilizzando video personalizzati generati dagli avanzati avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai responsabili della formazione incaricati dell'onboarding dei nuovi assunti in team distribuiti, migliorando il coinvolgimento complessivo dei dipendenti. Questo video dovrebbe adottare un tono amichevole e informativo, presentando diversi "avatar AI" per presentare il contenuto della formazione in modo coinvolgente. Il design visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, accompagnato da una voce chiara e accogliente.
Produci un video dinamico di 45 secondi per qualsiasi membro di un team distribuito che desideri migliorare la comunicazione asincrona e favorire una migliore collaborazione. Questo video personalizzato dovrebbe essere visivamente energico e diretto al punto, includendo automaticamente "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità in diversi ambienti. L'audio dovrebbe essere conciso e diretto, garantendo che le informazioni critiche siano trasmesse in modo efficiente.
Immagina di creare un video raffinato di 75 secondi per dirigenti e capi dipartimento, concentrandoti sul raggiungimento di un allineamento di alto livello del team attraverso video moderni, "video guidati dall'AI". Lo stile visivo e audio dovrebbe emanare professionalità e innovazione, integrando ricche immagini dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per sottolineare i messaggi strategici chiave. Questo video dovrebbe dimostrare la potenza dei modelli video AI di HeyGen nel trasmettere informazioni complesse in modo efficace.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Eleva l'allineamento e la ritenzione delle conoscenze all'interno dei team distribuiti trasformando i contenuti formativi critici in moduli video coinvolgenti e potenziati dall'AI.
Scala l'Apprendimento e l'Onboarding del Team.
Sviluppa e distribuisci rapidamente corsi video di alta qualità e coerenti per i nuovi assunti e lo sviluppo continuo delle competenze, garantendo l'allineamento globale del team.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare i team distribuiti a raggiungere un migliore allineamento?
HeyGen consente ai team distribuiti di creare video coinvolgenti, guidati dall'AI, per un allineamento del team senza soluzione di continuità. Utilizza i nostri modelli video potenziati dall'AI per produrre rapidamente video coerenti e personalizzati per tutte le tue esigenze di comunicazione asincrona.
Quali tipi di comunicazione video può facilitare HeyGen per la collaborazione remota?
HeyGen facilita diverse comunicazioni video per team remoti, inclusi Aggiornamenti del Team Remoto, Kickoff di Progetto e Contenuti di Formazione. La nostra piattaforma supporta la creazione di video coinvolgenti con Avatar AI e Generatore di Didascalie AI, perfetti per una comunicazione asincrona efficace.
Come semplifica HeyGen la creazione di video guidati dall'AI per la comunicazione interna?
HeyGen semplifica la creazione di video guidati dall'AI convertendo il testo in video utilizzando avatar AI realistici e un Attore Vocale AI. La nostra interfaccia intuitiva e i modelli video potenziati dall'AI di HeyGen consentono a chiunque di produrre video professionali e personalizzati per una migliore collaborazione.
HeyGen può aiutare a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con contenuti video personalizzati?
Assolutamente, HeyGen aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso video personalizzati che risuonano con il tuo team. Crea video coinvolgenti utilizzando la nostra vasta libreria multimediale e i controlli di branding per garantire che i tuoi messaggi siano impattanti e memorabili.