Padroneggia le tue chiamate di scoperta e chiudi più affari. Crea video di formazione sulle vendite coinvolgenti utilizzando avatar AI per impressionare i clienti e migliorare le tue prestazioni nelle vendite tecnologiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora strategie chiave in un video di 45 secondi rivolto a professionisti delle vendite esperti, evidenziando errori comuni in una chiamata di scoperta e come evitarli. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e informativo, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire precisione nel trasmettere questi essenziali consigli di vendita.
Prompt di Esempio 2
Un video di 60 secondi dovrebbe essere realizzato per team di vendita e account manager, dettagliando le migliori pratiche per scoprire le esigenze dei clienti durante un incontro, con l'obiettivo di chiudere più affari. Impiega uno stile visivo moderno e pulito e un audio chiaro, migliorando l'accessibilità con la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una comprensione più ampia.
Prompt di Esempio 3
Questo video di 30 secondi mira a fornire rapidi consigli di vendita tecnologica per i rappresentanti di vendita tecnologica, concentrandosi specificamente sul miglioramento delle loro chiamate di scoperta tecnologica. Dovrebbe presentare uno stile visivo energico e conciso guidato da esperti, incorporando la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire consigli impattanti in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per Chiamate di Scoperta

Produci rapidamente video di formazione impattanti per chiamate di scoperta, potenziando il tuo team di vendita con le migliori pratiche e una guida chiara utilizzando l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le tue strategie di chiamata di scoperta e le migliori pratiche in uno script dettagliato. Utilizza la funzione di testo-a-video per convertire senza problemi il tuo testo in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per consegnare i tuoi contenuti di formazione. Scegli una persona che rappresenti al meglio il tuo marchio e trasmetta efficacemente le intuizioni chiave delle chiamate di scoperta al tuo team di vendita.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti, grafica e testo sullo schermo per rafforzare l'apprendimento. Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire coerenza e professionalità durante tutta la formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di formazione, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per generarlo nel formato desiderato. Condividi i tuoi video di formazione per chiamate di scoperta raffinati con il tuo team per elevare le loro prestazioni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva i Professionisti delle Vendite

Fornisci contenuti video ispiratori e di grande impatto per aumentare la fiducia e le prestazioni nelle chiamate di scoperta di vendita.

Domande Frequenti

HeyGen può aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per chiamate di scoperta?

Sì, HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione professionali per chiamate di scoperta utilizzando avatar AI e generazione di testo-a-video. Puoi trasformare rapidamente script in contenuti video dinamici, garantendo che i consigli di vendita siano consegnati in modo coerente e impattante.

Come semplifica HeyGen la produzione di consigli di vendita e contenuti per incontri con i clienti?

HeyGen semplifica la produzione di consigli di vendita e contenuti per incontri con i clienti permettendoti di generare voiceover, aggiungere sottotitoli e utilizzare modelli personalizzabili. Questo significa che i team di vendita possono produrre in modo efficiente video di alta qualità per la formazione interna o la comunicazione esterna, preparandoli per qualsiasi incontro.

Quali funzionalità supportano l'illustrazione di come iniziare una chiamata di scoperta con HeyGen?

HeyGen offre potenti funzionalità come avatar AI e testo-a-video che sono perfette per dimostrare come iniziare efficacemente una chiamata di scoperta. Puoi scrivere scenari ideali e avere un presentatore AI che li narra e li interpreta, rendendo i processi di vendita complessi facili da comprendere.

Quali capacità in HeyGen ottimizzano i video per vendite generali e affari?

Le capacità di HeyGen, inclusi i controlli di branding, il supporto alla libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, ottimizzano i contenuti video per diverse vendite generali e affari. Puoi mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di vendita e adattarli rapidamente per diverse piattaforme, guidando più affari di successo.

