Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i responsabili delle vendite su come utilizzare efficacemente i modelli di sconto pre-approvati per un'applicazione coerente in tutte le transazioni, enfatizzando la facilità di configurazione delle politiche riutilizzabili. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e dimostrare i passaggi con testo sullo schermo, supportato da sottotitoli precisi per l'accessibilità e il rinforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un rapido video promemoria di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti a contatto con i clienti, rafforzando l'importanza critica di aderire rigorosamente alla politica di sconto stabilita. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo autorevole ma avvicinabile, utilizzando una generazione di voiceover chiara e incisiva per trasmettere efficacemente i messaggi chiave di conformità e garantire che tutti comprendano la politica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento dinamico di 50 secondi per i team di vendita esistenti, dettagliando le recenti modifiche alla politica di sconto sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare scenari di applicazione nel mondo reale. L'obiettivo è creare un video di formazione informativo e visivamente ricco che aggiorni rapidamente il personale sull'applicazione corretta.
Come Creare Video di Formazione sulla Politica di Sconto

Sviluppa rapidamente ed efficacemente video di formazione coinvolgenti e informativi per le tue politiche di sconto, garantendo una comunicazione chiara in tutto il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video e Seleziona un Avatar
Inizia scrivendo il tuo script video di formazione per delineare i dettagli della politica di sconto. Poi, seleziona dalla gamma diversificata di "avatar AI" di HeyGen per presentare il tuo contenuto, dando vita ai tuoi "video di formazione".
2
Step 2
Configura le Scene con i Modelli
Migliora il tuo video utilizzando i "modelli e scene" completi di HeyGen per layout coerenti. Aggiungi facilmente media e incorpora i tuoi elementi di branding per garantire che il tuo contenuto sulla "politica di sconto" sia in linea con l'identità aziendale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Aggiungi Sottotitoli
Genera automaticamente un voiceover dal suono naturale dal tuo script utilizzando la "generazione di voiceover" di HeyGen. Per una maggiore accessibilità e chiarezza riguardo alla "politica", includi sottotitoli per tutto il testo parlato.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Una volta soddisfatto, utilizza le opzioni di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per scaricare il tuo "video" finalizzato nel formato desiderato. Ora sei pronto per condividere la tua completa formazione sulla politica di sconto con il tuo team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione sulla politica di sconto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione di alta qualità sulla politica di sconto partendo da un semplice script. Sfrutta la tecnologia text-to-video e avatar AI realistici per garantire che il tuo team comprenda ogni aspetto della tua nuova politica di sconto. Questo approccio semplificato rende la creazione di video di formazione efficiente e coinvolgente.

HeyGen offre modelli per sviluppare rapidamente video sulla politica di sconto?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli professionali e scene perfette per sviluppare video coerenti sulla politica di sconto. Questi modelli riutilizzabili ti permettono di configurare e distribuire rapidamente nuovi contenuti di formazione mantenendo le linee guida del marchio.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare l'efficacia della mia formazione sugli sconti?

Assolutamente. La gamma diversificata di avatar AI di HeyGen può migliorare significativamente la tua formazione sugli sconti fornendo informazioni in modo chiaro e coinvolgente. La loro presentazione simile a quella umana aiuta a mantenere l'attenzione degli spettatori e a migliorare la ritenzione dei dettagli critici della politica.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per produrre contenuti riutilizzabili sulla politica di sconto?

HeyGen è ideale per produrre contenuti riutilizzabili sulla politica di sconto grazie ai suoi potenti controlli di branding, modelli personalizzati e aggiornamenti di contenuti facili. Puoi configurare e distribuire costantemente video di formazione aggiornati in tutta la tua organizzazione con il minimo sforzo.

