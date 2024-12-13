Crea Video di Orientamento per lo Spazio di Lavoro Digitale Rapidamente
Produci rapidamente video di onboarding coinvolgenti utilizzando avatar AI per accogliere i nuovi dipendenti e spiegare le procedure essenziali con narrazioni multilingue.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di orientamento software di 90 secondi che dimostri meticolosamente le procedure essenziali per navigare nel nuovo strumento di gestione dei progetti della tua azienda. Rivolto sia al personale esistente che ai nuovi assunti, utilizzando un'estetica pulita e professionale con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce concisa e autorevole per spiegare ogni passaggio. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro ed efficiente per il tuo video di orientamento software.
Produci un video introduttivo di 75 secondi per creare video di orientamento dello spazio di lavoro digitale per utenti internazionali, garantendo accessibilità e chiarezza in diverse regioni. Questo breve film dovrebbe adottare un design visivo moderno e pulito con animazioni sottili e presentare una voce narrante calma e informativa. Utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, il contenuto può essere facilmente adattato per narrazioni multilingue, accogliendo gli utenti nel loro nuovo ambiente digitale.
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per l'onboarding degli utenti che funge da rapida introduzione a una nuova piattaforma di servizi, specificamente per utenti esterni. L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e user-friendly, con transizioni dinamiche e un tono audio energico e incoraggiante. Massimizza l'efficienza sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per costruire rapidamente scene accattivanti che spiegano le basi dell'onboarding video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione nell'Onboarding.
Migliora il coinvolgimento dei nuovi dipendenti e la ritenzione delle conoscenze utilizzando video potenziati dall'AI, rendendo chiare e memorabili le procedure essenziali e la cultura aziendale.
Scala l'Orientamento Digitale a Livello Globale.
Produci e distribuisci senza sforzo video di orientamento coerenti e multilingue ai nuovi assunti in tutte le sedi, garantendo una comprensione universale dello spazio di lavoro digitale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento per lo spazio di lavoro digitale per i nuovi dipendenti?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di orientamento per lo spazio di lavoro digitale coinvolgenti per i nuovi dipendenti trasformando il testo in video professionali. La nostra piattaforma ti consente di produrre rapidamente contenuti completi per l'onboarding dei dipendenti, rendendo l'onboarding video efficiente e d'impatto.
HeyGen può creare video di orientamento software personalizzati con avatar AI?
Assolutamente. HeyGen ti consente di generare video di orientamento software dinamici utilizzando una vasta gamma di avatar AI e attori vocali AI. Puoi spiegare facilmente le procedure essenziali per il software della tua azienda, garantendo un'esperienza coinvolgente e coerente per i nuovi utenti.
Quali capacità offre HeyGen per lo sviluppo di video introduttivi multilingue?
HeyGen offre un supporto robusto per la narrazione multilingue, permettendoti di produrre video introduttivi e contenuti di onboarding per un pubblico globale. Questo assicura che le tue procedure essenziali siano chiaramente comunicate in diverse lingue, migliorando l'accessibilità.
Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del brand nei materiali di onboarding video?
HeyGen assicura la coerenza del brand nei tuoi materiali di onboarding video attraverso Template video personalizzabili e controlli di branding. Puoi integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda nei vari clip video, rafforzando l'identità del tuo brand durante tutto il processo di orientamento.