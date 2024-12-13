Crea Video di Orientamento per lo Spazio di Lavoro Digitale Rapidamente

Produci rapidamente video di onboarding coinvolgenti utilizzando avatar AI per accogliere i nuovi dipendenti e spiegare le procedure essenziali con narrazioni multilingue.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di orientamento software di 90 secondi che dimostri meticolosamente le procedure essenziali per navigare nel nuovo strumento di gestione dei progetti della tua azienda. Rivolto sia al personale esistente che ai nuovi assunti, utilizzando un'estetica pulita e professionale con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce concisa e autorevole per spiegare ogni passaggio. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro ed efficiente per il tuo video di orientamento software.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo di 75 secondi per creare video di orientamento dello spazio di lavoro digitale per utenti internazionali, garantendo accessibilità e chiarezza in diverse regioni. Questo breve film dovrebbe adottare un design visivo moderno e pulito con animazioni sottili e presentare una voce narrante calma e informativa. Utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, il contenuto può essere facilmente adattato per narrazioni multilingue, accogliendo gli utenti nel loro nuovo ambiente digitale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per l'onboarding degli utenti che funge da rapida introduzione a una nuova piattaforma di servizi, specificamente per utenti esterni. L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e user-friendly, con transizioni dinamiche e un tono audio energico e incoraggiante. Massimizza l'efficienza sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per costruire rapidamente scene accattivanti che spiegano le basi dell'onboarding video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Orientamento per lo Spazio di Lavoro Digitale

Produci senza sforzo video di orientamento professionali e coinvolgenti per nuovi dipendenti e onboarding software, garantendo un'esperienza coerente e conveniente.

1
Step 1
Seleziona un Template o Inizia da Zero
Inizia il tuo video di orientamento scegliendo tra una varietà di Template video pronti o inserisci direttamente il tuo script per sfruttare la nostra capacità di testo-a-video da script per un rapido avvio del tuo onboarding dei dipendenti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI e la Voce
Dai vita al tuo messaggio selezionando diversi avatar AI e personalizzandone l'aspetto. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando un attore vocale AI per una narrazione naturale nel tuo video di orientamento software.
3
Step 3
Aggiungi Contenuti e Branding Specifici dell'Azienda
Integra il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding per mantenere la coerenza. Incorpora media rilevanti dalla tua libreria o supporto stock e utilizza sottotitoli/didascalie per evidenziare le procedure essenziali e le informazioni chiave per i nuovi dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Orientamento
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a varie piattaforme. Questo processo semplificato rende la creazione di video di orientamento per lo spazio di lavoro digitale una soluzione di produzione video conveniente per un onboarding utente senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Introduzione Coinvolgenti

Accogli efficacemente i nuovi assunti con video introduttivi ispiratori che presentano chiaramente la visione aziendale e gli aspetti chiave dell'ambiente di lavoro digitale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento per lo spazio di lavoro digitale per i nuovi dipendenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di orientamento per lo spazio di lavoro digitale coinvolgenti per i nuovi dipendenti trasformando il testo in video professionali. La nostra piattaforma ti consente di produrre rapidamente contenuti completi per l'onboarding dei dipendenti, rendendo l'onboarding video efficiente e d'impatto.

HeyGen può creare video di orientamento software personalizzati con avatar AI?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare video di orientamento software dinamici utilizzando una vasta gamma di avatar AI e attori vocali AI. Puoi spiegare facilmente le procedure essenziali per il software della tua azienda, garantendo un'esperienza coinvolgente e coerente per i nuovi utenti.

Quali capacità offre HeyGen per lo sviluppo di video introduttivi multilingue?

HeyGen offre un supporto robusto per la narrazione multilingue, permettendoti di produrre video introduttivi e contenuti di onboarding per un pubblico globale. Questo assicura che le tue procedure essenziali siano chiaramente comunicate in diverse lingue, migliorando l'accessibilità.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del brand nei materiali di onboarding video?

HeyGen assicura la coerenza del brand nei tuoi materiali di onboarding video attraverso Template video personalizzabili e controlli di branding. Puoi integrare senza problemi il logo e i colori della tua azienda nei vari clip video, rafforzando l'identità del tuo brand durante tutto il processo di orientamento.

