Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto ai leader delle vendite, dimostrando come creare video di formazione sul flusso di lavoro digitale con visuali dinamiche, concise e istruttive e una colonna sonora vivace. Sfrutta la generazione avanzata di voiceover di HeyGen per fornire una guida precisa passo dopo passo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione di 30 secondi per il personale generale di tutti i dipartimenti, spiegando i video di formazione sul flusso di lavoro senza carta in uno stile moderno, user-friendly e coinvolgente, completo di grafiche vivaci. Potenzia un portavoce AI per consegnare il copione senza intoppi utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen, migliorando l'esperienza di apprendimento complessiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi dipendenti in vari ruoli, offrendo video di formazione AI essenziali con uno stile informativo ma visivamente accattivante e una voce AI calma e guida. Assicurati la piena accessibilità incorporando testo di supporto sullo schermo e sottotitoli automatici generati da HeyGen, completando visuali coinvolgenti tratte dalla libreria multimediale.
Come Creare Video di Formazione sul Flusso di Lavoro Digitale

Ottimizza l'onboarding e migliora le esperienze di apprendimento per i team HR e i leader delle vendite generando rapidamente video di formazione AI coinvolgenti per qualsiasi flusso di lavoro digitale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Delinea la guida passo dopo passo del tuo flusso di lavoro digitale. Poi, utilizza la funzione di testo a video di HeyGen per trasformare il tuo copione in una bozza iniziale del video.
2
Step 2
Scegli Visuali Coinvolgenti e Avatar AI
Seleziona tra scene personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Incorpora avatar AI professionali per guidare gli spettatori attraverso ogni processo, assicurando che la tua formazione presenti visuali coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Migliora l'Accessibilità
Genera voiceover AI professionali dal tuo copione utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Migliora la chiarezza e rendi i tuoi video di formazione sul flusso di lavoro senza carta più accessibili includendo anche sottotitoli automatici.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta il Tuo Video
Integra i controlli di branding della tua azienda per mantenere la coerenza. Infine, esporta i tuoi video di flusso di lavoro digitale potenziati dall'AI in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sul flusso di lavoro digitale?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di formazione sul flusso di lavoro digitale utilizzando avatar AI e voiceover AI realistici. Questo aiuta significativamente a ottimizzare l'onboarding fornendo una guida chiara e passo dopo passo attraverso visuali coinvolgenti per qualsiasi processo.

HeyGen offre modelli per video di flusso di lavoro digitale potenziati dall'AI?

Sì, HeyGen fornisce scene e modelli personalizzabili progettati specificamente per video di flusso di lavoro digitale potenziati dall'AI. Queste risorse permettono agli utenti di produrre rapidamente visuali e contenuti coinvolgenti per illustrare efficacemente processi complessi.

Come beneficiano i team HR e i leader delle vendite di HeyGen per la formazione?

I team HR e i leader delle vendite sfruttano HeyGen per produrre video di formazione AI coinvolgenti, migliorando l'esperienza di apprendimento complessiva. Utilizzando portavoce AI, possono fornire contenuti coerenti e di alta qualità per i loro rispettivi team e iniziative.

Posso creare rapidamente video di formazione sul flusso di lavoro senza carta con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende efficiente la generazione di video di formazione sul flusso di lavoro senza carta professionali da un semplice copione utilizzando le sue capacità di testo a video. Con avatar AI e sottotitoli automatici, il tuo contenuto è pronto per un rapido utilizzo, risparmiando tempo e risorse.

