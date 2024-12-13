Crea Video di Licenza per Contenuti Digitali Velocemente

Sblocca nuovi ricavi per i tuoi beni digitali attraverso la concessione di licenze video, creando potenti visuali con il testo-a-video di HeyGen da un copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i piccoli imprenditori e i professionisti del marketing, producete un video professionale di 60 secondi con uno stile visivo pulito, simile a un'infografica, dimostrando come sfruttare la concessione di licenze video per uso commerciale per distribuire contenuti video in modo ampio e legale. Utilizzate gli avatar AI di HeyGen per presentare i principali vantaggi e le migliori pratiche.
Prompt di Esempio 2
Sviluppate un video informativo di 30 secondi rivolto a team legali, manager dei contenuti e strateghi del brand, sottolineando l'importanza critica dei diritti e delle autorizzazioni per tutti i beni digitali. Lo stile visivo autorevole, abbinato a evidenziazioni di testo sullo schermo, dovrebbe essere facilmente generato da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Le case di produzione e le agenzie media possono creare un video moderno ed efficiente di 50 secondi, mostrando come la generazione video AI possa semplificare il processo per gestire le licenze in modo efficace. Utilizzate i modelli e le scene di HeyGen per rappresentare visivamente flussi di lavoro semplificati e mettere in evidenza i vantaggi delle soluzioni di licenza moderne.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Licenza per Contenuti Digitali

Scopri come produrre in modo efficiente contenuti video di alta qualità e licenziabili utilizzando l'AI, pronti per la distribuzione e l'uso commerciale.

1
Step 1
Redigi il Tuo Copione per la Generazione Video AI
Inizia scrivendo un copione chiaro e coinvolgente. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in video da un copione, ponendo le basi per il tuo bene video licenziabile.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Visuali
Arricchisci i tuoi beni digitali scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Combinali con i tuoi visuali preferiti per creare contenuti video unici e commerciabili.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Affina il Contenuto
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per narrare il tuo video, garantendo un audio professionale. Affina il tuo contenuto per soddisfare gli standard commerciali per un marketing efficace dei contenuti video.
4
Step 4
Esporta per Uso Commerciale e Licenze
Prepara il tuo video per la distribuzione utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Questo assicura che il tuo prodotto finale sia ottimizzato per varie piattaforme e pronto per la concessione di licenze video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Testimonianze di Clienti Licenziabili

Crea storie di successo dei clienti avvincenti come video AI, adatte per una distribuzione e licenza diffuse attraverso i canali di marketing.

Domande Frequenti

HeyGen può aiutare a creare video di licenza per contenuti digitali?

Sì, HeyGen sfrutta la generazione video AI avanzata per consentire agli utenti di creare video di licenza per contenuti digitali in modo efficiente. Questi video potenziati dall'AI sono adatti a vari casi d'uso commerciale, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione.

Come supporta HeyGen la concessione di licenze video e la gestione dei beni?

HeyGen offre funzionalità robuste come una libreria multimediale completa e controlli di branding, consentendo ai creatori di mantenere il controllo creativo sui loro beni digitali. Questo assicura un'integrazione senza soluzione di continuità nelle tue strategie di concessione di licenze video per la distribuzione.

Posso generare vari tipi di video per la distribuzione e i social media con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen fornisce modelli video versatili e avatar AI, permettendoti di generare una vasta gamma di contenuti video, inclusi stili adatti per video UGC. Questo facilita la distribuzione facile su piattaforme come i social media.

HeyGen aiuta a garantire i diritti e le autorizzazioni adeguate per il marketing dei contenuti video?

HeyGen fornisce potenti strumenti AI per il marketing dei contenuti video, permettendoti di generare video professionali. Mentre HeyGen facilita la creazione, gli utenti sono responsabili della gestione delle licenze e dell'assicurarsi che tutti i diritti e le autorizzazioni necessari per i loro contenuti video distribuiti siano rispettati.

