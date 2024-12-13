crea video di cittadinanza digitale per studenti

Dai potere agli educatori di creare lezioni video coinvolgenti sulla cittadinanza digitale con avatar AI.

434/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio di servizio pubblico toccante di 60 secondi rivolto a studenti delle scuole superiori e educatori, progettato per "sensibilizzare" sul "Cyberbullismo" e il suo impatto. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo sensibile ma realistico, utilizzando il testo-a-video da script per trasmettere messaggi potenti e includere sottotitoli per l'accessibilità, garantendo un tono chiaro ed empatico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 30 secondi per il pubblico generale, demistificando il concetto di "Intelligenza Artificiale" nel contesto più ampio della "cittadinanza digitale". L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e basata su infografiche, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo conciso, accompagnate da un voiceover autorevole.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial pratico di 50 secondi specificamente per "educatori", dimostrando come creare efficacemente "Lezioni Video di Cittadinanza Digitale" per il loro curriculum. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e istruttivo, incorporando registrazioni dello schermo e filmati educativi d'archivio dalla libreria multimediale/supporto d'archivio di HeyGen, con uno script preciso consegnato tramite testo-a-video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare video di cittadinanza digitale

Dai potere a studenti ed educatori con lezioni video animate e coinvolgenti su argomenti vitali di cittadinanza digitale, promuovendo un ambiente online più sicuro.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Sviluppa la tua narrazione per importanti argomenti di cittadinanza digitale, delineando i messaggi chiave e gli obiettivi di apprendimento. HeyGen aiuta a convertire il tuo script in un video dinamico utilizzando la sua capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli i tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI e personalizza le scene per dare vita ai tuoi video animati di cittadinanza digitale. Scegli tra avatar AI diversi per presentare la tua lezione con chiarezza.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Rifinisci
Migliora il tuo video con audio coinvolgente utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Assicurati che il tuo messaggio sia trasmesso chiaramente con un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua lezione multimediale ed esportala in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Questo assicura che il tuo contenuto coinvolgente raggiunga un ampio pubblico per sensibilizzare efficacemente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza i Concetti di Cittadinanza Digitale

.

Usa la narrazione video potenziata dall'AI per illustrare efficacemente concetti complessi di cittadinanza digitale come il cyberbullismo e le impronte digitali per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli educatori a creare video coinvolgenti sulla cittadinanza digitale?

HeyGen consente agli educatori di creare rapidamente Lezioni Video di Cittadinanza Digitale di alta qualità utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questo rende semplice sensibilizzare su argomenti critici come la sicurezza online e il Cyberbullismo per gli studenti.

Quali strumenti di animazione offre HeyGen per i video animati di cittadinanza digitale?

HeyGen fornisce strumenti di animazione avanzati, inclusi avatar AI realistici e template personalizzabili, per produrre video animati di cittadinanza digitale coinvolgenti. Puoi anche integrare la generazione di voiceover ed elementi multimediali per migliorare il tuo curriculum.

HeyGen può essere utilizzato per vari argomenti di Lezioni Video di Cittadinanza Digitale?

Assolutamente, HeyGen è versatile per creare Lezioni Video di Cittadinanza Digitale che coprono una vasta gamma di argomenti come il Cyberbullismo, l'Impronta Digitale e l'impatto dell'Intelligenza Artificiale. Gli educatori possono facilmente sviluppare piani di lezione completi per gli studenti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti per integrare il tuo logo e i tuoi colori, assicurando che i tuoi video di cittadinanza digitale siano in linea con l'identità della tua scuola. Puoi anche sfruttare una libreria multimediale diversificata ed esportare in vari formati di aspetto per una visione ottimale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo