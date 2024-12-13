Crea Video di Adozione Digitale Istantaneamente

Accelera l'adozione dei dipendenti e semplifica la formazione con video animati personalizzati, generati senza sforzo utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video animato di 45 secondi che spiega una funzione comune del software, specificamente mirato a ridurre le richieste di supporto clienti per i team di prodotto. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e informativo con istruzioni passo-passo. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per garantire una narrazione precisa e chiara per un risultato impeccabile.
Progetta un corto animato di 30 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti su processi di onboarding efficaci. Questo pezzo dovrebbe utilizzare la narrazione visiva per creare un'esperienza accogliente e dinamica da condividere con i professionisti delle risorse umane. Sfrutta la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una traccia audio calda e incoraggiante che completi la grafica sullo schermo.
Produci un video demo dettagliato di 90 secondi e una guida che illustra i vantaggi di un nuovo aggiornamento software per promuovere l'adozione del prodotto tra gli utenti esistenti e i potenziali clienti. Creato per i team di vendita, il video dovrebbe mantenere uno stile visivo elegante, informativo e persuasivo. Costruisci facilmente questa dimostrazione completa utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per evidenziare efficacemente le caratteristiche chiave.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Adozione Digitale

Produci rapidamente video animati how-to professionali e coinvolgenti che promuovono l'adozione digitale e migliorano l'onboarding degli utenti.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo uno script chiaro e conciso per il tuo video di adozione digitale. Sfrutta la funzione di trasformazione del testo in video per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, rendendo i tuoi video how-to più relazionabili e professionali per il tuo pubblico.
Step 3
Aggiungi Branding e Sottotitoli
Personalizza il tuo video di adozione digitale incorporando i controlli di branding della tua azienda, come loghi e colori del marchio, e aggiungi sottotitoli essenziali per chiarezza e accessibilità.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Scarica il tuo video di adozione digitale rifinito utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, assicurandoti che sia perfettamente formattato e pronto per la distribuzione sulle tue piattaforme per aumentare la comprensione e l'adozione degli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Processi Digitali Complessi

Scomponi le funzionalità e i flussi di lavoro del software complessi in video demo animati facili da comprendere, semplificando l'onboarding e la formazione degli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di adozione digitale coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di adozione digitale coinvolgenti trasformando il testo in contenuti accattivanti con avatar AI e scene dinamiche. Questa piattaforma di AI generativa rende semplice produrre video animati di alta qualità che migliorano l'adozione degli utenti su varie piattaforme, migliorando l'adozione complessiva dei dipendenti e dei prodotti.

Qual è il ruolo degli avatar AI nel migliorare l'adozione e la formazione dei dipendenti?

HeyGen utilizza avatar AI realistici per personalizzare e migliorare i materiali di adozione e formazione dei dipendenti. Questi personaggi alimentati dall'AI forniscono istruzioni coerenti e chiare, rendendo argomenti complessi come le nuove implementazioni software più accessibili e coinvolgenti per i tuoi team remoti e i processi di onboarding.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione di video how-to e demo di alta qualità?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video how-to e demo di alta qualità grazie alle sue capacità intuitive di trasformazione del testo in video e alla vasta libreria di modelli. Sfruttando l'AI generativa, puoi creare rapidamente walkthrough animati e animazioni istruttive, risparmiando tempo e risorse preziose mentre espandi le operazioni di supporto e crei risorse di narrazione visiva.

HeyGen può essere utilizzato per creare risorse self-service e contenuti di supporto clienti?

Sì, HeyGen è una soluzione ideale per sviluppare risorse self-service complete e contenuti di supporto clienti. Puoi facilmente creare video di formazione AI e risorse di narrazione visiva, come spiegazioni animate e tutorial, per guidare gli utenti e ridurre efficacemente i ticket di supporto, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

