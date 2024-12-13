Crea Video Istruttivi sul Design Thinking

Trasforma concetti complessi di design thinking in corsi di formazione coinvolgenti per studenti e insegnanti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video breve e incisivo di 60 secondi rivolto ai professionisti UX, dimostrando tecniche efficaci di ideazione nel pensiero risolutivo. L'estetica dovrebbe essere moderna e pulita, con testi nitidi sullo schermo e una voce narrante professionale e informativa. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una guida chiara e autorevole su come promuovere soluzioni innovative all'interno dei team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo ispiratore di 30 secondi rivolto agli insegnanti che desiderano implementare un approccio più incentrato sull'uomo nel loro curriculum. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e illustrativo, con una musica di sottofondo calma e invitante. Assicurati che tutti i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione per gli educatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un reel di 50 secondi che metta in evidenza un corso di formazione su 'Design Thinking in Pratica' per un pubblico generale interessato all'applicazione pratica. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e multimediale, mescolando filmati di stock di alta qualità con grafiche d'impatto, accompagnato da una narrazione entusiasta. Migliora la narrazione incorporando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare scenari reali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Istruttivi sul Design Thinking

Crea video istruttivi coinvolgenti e chiari per semplificare i concetti di design thinking per studenti e professionisti, trasformando idee complesse in esperienze di apprendimento accessibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Sviluppa il tuo contenuto e poi scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore coinvolgente dei tuoi video istruttivi, dando vita alle tue lezioni.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Genera Voiceover
Arricchisci il tuo contenuto di design thinking con elementi visivi accattivanti dalla libreria multimediale e utilizza la funzione di generazione di voiceover per narrare il tuo script senza intoppi, garantendo una comunicazione chiara.
3
Step 3
Applica Sottotitoli e Branding
Rendi i tuoi video accessibili e professionali aggiungendo facilmente sottotitoli/caption. Incorpora il logo e i colori del tuo brand per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi materiali didattici.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto Didattico
Finalizza il tuo progetto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi video brevi per varie piattaforme. Condividi le tue lezioni di design thinking d'impatto con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Brevi Video Esplicativi sul Design Thinking

Genera rapidamente video brevi e coinvolgenti per condividere consigli sul design thinking o promuovere il pensiero risolutivo incentrato sull'uomo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video istruttivi coinvolgenti sul design thinking?

HeyGen ti consente di creare video istruttivi di alta qualità sul design thinking in modo efficiente trasformando script in video professionali utilizzando avatar AI. Questo semplifica la produzione di corsi di formazione e video brevi, rendendo accessibili concetti complessi di "design thinking" a studenti e insegnanti.

Quali funzionalità offre HeyGen per lo sviluppo di video di corsi di formazione UX?

HeyGen offre funzionalità robuste perfette per lo sviluppo di video di corsi di formazione UX, tra cui la conversione da testo a video da script, controlli di branding personalizzati e generazione di voiceover AI. Questi strumenti aiutano a creare contenuti coinvolgenti per argomenti come "workshop UX" e "mappatura del percorso" in un approccio incentrato sull'uomo.

Insegnanti e studenti possono utilizzare HeyGen per video sul pensiero risolutivo?

Assolutamente, HeyGen è una risorsa eccellente per insegnanti e studenti per creare video sul pensiero risolutivo. La sua piattaforma intuitiva consente la facile generazione di video brevi, completi di sottotitoli e una vasta libreria multimediale, perfetti per illustrare i principi del "design thinking" o i concetti di "schizzo di prodotto".

Come assicura HeyGen la qualità professionale per i video istruttivi su YouTube?

HeyGen assicura la qualità professionale per i tuoi video istruttivi, ideali per piattaforme come YouTube, attraverso funzionalità come modelli personalizzabili e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Puoi facilmente produrre video brevi e raffinati su "progettazione digitale" o qualsiasi argomento di "design thinking", migliorando i tuoi contenuti educativi.

