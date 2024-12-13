Crea Video di Panoramica del Dipartimento Facilmente con l'AI

Umanizza il tuo marchio e semplifica l'onboarding con video di panoramica coinvolgenti utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video 'Incontra il Team' di 45 secondi, rivolto a stakeholder esterni e potenziali clienti, per mostrare la vivace cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico ed energico con tagli rapidi e un tono audio amichevole e informale, sfruttando i numerosi 'Modelli e scene' di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo aziendale conciso di 30 secondi per i visitatori del sito web e i follower sui social media, concentrandoti sull'umanizzazione del tuo marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, utilizzando colori allineati al marchio e musica d'impatto, con il supporto cruciale dei 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per garantire l'accessibilità su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di reclutamento coinvolgente di 75 secondi su misura per i cercatori di lavoro e gli studenti universitari, evidenziando il percorso e le responsabilità quotidiane di un dipendente attraverso una testimonianza autentica. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo e naturale con un audio sincero, utilizzando la funzione 'Testo in video da script' di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità le narrazioni parlate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica del Dipartimento

Umanizza la tua comunicazione interna e semplifica l'onboarding con video di panoramica del dipartimento coinvolgenti, realizzati in modo efficiente con l'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli video pre-progettati per dare il via alla storia del tuo dipartimento. Questo fornisce una base strutturata per il tuo contenuto e stile visivo.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto con l'AI
Inserisci il tuo script per generare video con avatar AI realistici. La nostra funzione di testo in video trasforma le tue parole scritte in immagini coinvolgenti, semplificando la produzione di contenuti.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il logo della tua azienda, i colori e la musica di sottofondo. Rafforza la tua identità di marca per rendere la panoramica del tuo dipartimento unica.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati per diverse piattaforme. Condividi la tua panoramica professionale del dipartimento per una comunicazione interna efficace e per semplificare l'onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci la Cultura Dipartimentale

Produci video ispiratori e umanizzati che trasmettono la missione e i valori del tuo dipartimento, promuovendo una forte identità di squadra.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la comunicazione interna e l'onboarding della nostra azienda?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di panoramica coinvolgenti, inclusi video di presentazione aziendale e panoramiche di dipartimento, utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili. Questo aiuta a semplificare l'onboarding e migliorare la comunicazione interna in tutta l'organizzazione.

Quali tipi di video sulla cultura aziendale può produrre HeyGen?

HeyGen ti permette di umanizzare il tuo marchio producendo video coinvolgenti sulla cultura aziendale, inclusi video 'Incontra il Team' e interviste ai dipendenti, senza bisogno di una troupe cinematografica. Utilizza avatar AI per rappresentare il tuo team e condividere efficacemente l'identità del tuo marchio.

Come semplificano la creazione di video gli avatar AI di HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen trasformano il testo in video professionali, agendo come il tuo assistente video AI per trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e voiceover. Questa capacità accelera la creazione di vari asset di marketing e comunicazioni interne.

Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio in tutti i contenuti video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda, i colori e l'identità specifica del marchio in ogni video. Con una vasta gamma di modelli video personalizzabili, puoi produrre costantemente asset di marketing professionali.

