Crea Video di Panoramica del Dipartimento Facilmente con l'AI
Umanizza il tuo marchio e semplifica l'onboarding con video di panoramica coinvolgenti utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video 'Incontra il Team' di 45 secondi, rivolto a stakeholder esterni e potenziali clienti, per mostrare la vivace cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico ed energico con tagli rapidi e un tono audio amichevole e informale, sfruttando i numerosi 'Modelli e scene' di HeyGen per una produzione rapida.
Produci un video introduttivo aziendale conciso di 30 secondi per i visitatori del sito web e i follower sui social media, concentrandoti sull'umanizzazione del tuo marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, utilizzando colori allineati al marchio e musica d'impatto, con il supporto cruciale dei 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per garantire l'accessibilità su tutte le piattaforme.
Progetta un video di reclutamento coinvolgente di 75 secondi su misura per i cercatori di lavoro e gli studenti universitari, evidenziando il percorso e le responsabilità quotidiane di un dipendente attraverso una testimonianza autentica. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo e naturale con un audio sincero, utilizzando la funzione 'Testo in video da script' di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità le narrazioni parlate.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione per i nuovi assunti e i dipendenti creando video di panoramica del dipartimento potenti e supportati dall'AI.
Crea Moduli di Apprendimento Interni.
Sviluppa numerosi moduli video interni per i dipartimenti, condividendo efficacemente la conoscenza con tutti i membri del team, ovunque.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la comunicazione interna e l'onboarding della nostra azienda?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di panoramica coinvolgenti, inclusi video di presentazione aziendale e panoramiche di dipartimento, utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili. Questo aiuta a semplificare l'onboarding e migliorare la comunicazione interna in tutta l'organizzazione.
Quali tipi di video sulla cultura aziendale può produrre HeyGen?
HeyGen ti permette di umanizzare il tuo marchio producendo video coinvolgenti sulla cultura aziendale, inclusi video 'Incontra il Team' e interviste ai dipendenti, senza bisogno di una troupe cinematografica. Utilizza avatar AI per rappresentare il tuo team e condividere efficacemente l'identità del tuo marchio.
Come semplificano la creazione di video gli avatar AI di HeyGen?
Gli avatar AI di HeyGen trasformano il testo in video professionali, agendo come il tuo assistente video AI per trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e voiceover. Questa capacità accelera la creazione di vari asset di marketing e comunicazioni interne.
Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio in tutti i contenuti video?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda, i colori e l'identità specifica del marchio in ogni video. Con una vasta gamma di modelli video personalizzabili, puoi produrre costantemente asset di marketing professionali.