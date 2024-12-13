Crea Video sugli Obiettivi del Dipartimento con l'AI

Potenzia la pianificazione strategica e la coesione del team con video coinvolgenti. Usa avatar AI per creare facilmente contenuti visivi dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 90 secondi per la leadership interfunzionale, dettagliando un'iniziativa di pianificazione strategica imminente. Adotta uno stile visivo moderno e informativo, completato da una voce narrante professionale, assicurando che le informazioni complesse siano comprensibili attraverso la narrazione visiva. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen e la funzionalità di testo-a-video da script per generare rapidamente una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 45 secondi per la definizione degli obiettivi rivolto a tutti i dipendenti, celebrando i recenti contributi individuali che hanno spinto un importante obiettivo del dipartimento. Il video necessita di uno stile visivo celebrativo e positivo con una traccia di sottofondo edificante. Incorpora i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per evidenziare visivamente i successi e garantire l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video introduttivo di 75 secondi per 'Creare Video sugli Obiettivi del Dipartimento', specificamente per i nuovi assunti in un dipartimento. Il tono visivo dovrebbe essere accogliente e istruttivo, con voci narranti chiare e amichevoli che spiegano gli obiettivi annuali. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme interne e la generazione di voiceover per una narrazione coerente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sugli Obiettivi del Dipartimento

Sviluppa rapidamente video coinvolgenti e accurati sugli obiettivi del dipartimento utilizzando gli strumenti guidati dall'AI di HeyGen per migliorare la coesione e la comunicazione del team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Definizione degli Obiettivi
Inizia delineando gli obiettivi e i risultati chiave del tuo dipartimento, formando lo script per i tuoi video sugli obiettivi. Usa la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI Coinvolgente
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI che meglio si adattano al tuo messaggio e al tuo brand. Questo presentatore digitale consegnerà i tuoi obiettivi dipartimentali con un tono professionale e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora l'impatto del tuo video incorporando elementi visivi accattivanti dal supporto della libreria multimediale/stock. Applica i colori e il logo del tuo brand per creare una presentazione coesa e professionale che supporti i tuoi contenuti visivi dinamici.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Visione
Finalizza il tuo video, assicurandoti che tutti i dettagli siano accurati. Esporta facilmente il tuo video sugli obiettivi del dipartimento nel formato di aspetto preferito, pronto per essere condiviso e favorire una comunicazione chiara e un allineamento strategico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa una Comunicazione degli Obiettivi Scalabile

Crea e distribuisci facilmente moduli video completi che spiegano gli obiettivi e le strategie del dipartimento a tutti i membri del team, indipendentemente dalla loro posizione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sugli obiettivi del dipartimento?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e template personalizzabili per trasformare la tua pianificazione strategica in video coinvolgenti. Questo consente una narrazione visiva potente per articolare chiaramente gli obiettivi del dipartimento, favorendo una maggiore coesione del team.

Cosa rende HeyGen ideale per i Video di Formazione AI?

HeyGen è eccellente per i Video di Formazione AI perché ti permette di generare contenuti professionali direttamente da uno script utilizzando avatar AI realistici. Puoi anche migliorare l'apprendimento con voiceover automatici e sottotitoli generati automaticamente, garantendo una comprensione completa.

Posso usare HeyGen per contenuti visivi dinamici oltre alla formazione?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare contenuti visivi diversificati e dinamici per varie applicazioni, inclusa la pianificazione strategica e le comunicazioni interne. I suoi template personalizzabili rendono facile produrre video coinvolgenti che rafforzano la coesione del team e trasmettono idee complesse in modo efficace.

HeyGen supporta la traduzione di video per un pubblico globale?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a raggiungere un pubblico globale offrendo funzionalità robuste per la traduzione dei video. Con la generazione di voiceover e sottotitoli generati automaticamente, il tuo messaggio può risuonare efficacemente attraverso diverse lingue e culture.

