Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di dover trasmettere un flusso di lavoro software complesso ai leader delle vendite; produci un video esplicativo di 60 secondi con uno stile visivo dinamico e coinvolgente e musica di sottofondo vivace. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un avvio rapido e il Text-to-video da script per guidare senza soluzione di continuità gli spettatori attraverso ogni fase.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo interattivo di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, spiegando il loro nuovo servizio online, adottando un'estetica moderna e minimalista con un design sonoro d'impatto e sottotitoli chiaramente sincronizzati. Assicurati di utilizzare i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video demo coinvolgente di 50 secondi per startup tecnologiche che mostrano l'interfaccia utente della loro piattaforma, con uno stile visivo futuristico e raffinato e musica elettronica ambientale. Crea la tua narrazione utilizzando il Text-to-video di HeyGen da script e migliora l'appeal visivo con elementi dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare le tue caratteristiche innovative.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Dimostrativi

Progetta facilmente video dimostrativi di prodotto accattivanti con strumenti alimentati da AI, migliorando le tue presentazioni di vendita e coinvolgendo il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli un Template o Inizia il Tuo Script
Seleziona tra una varietà di template progettati professionalmente, o inserisci il tuo script dettagliato di demo prodotto per iniziare a creare il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi un Avatar AI e Voce
Integra un Avatar AI per presentare la tua demo. Genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script utilizzando la tecnologia AI Voice Actor.
3
Step 3
Raffina il Tuo Video con Elementi Visivi e Sottotitoli
Migliora la tua demo aggiungendo registrazioni dello schermo e utilizzando il Generatore di Sottotitoli AI per sottotitoli automatici, rendendo il tuo contenuto accessibile e chiaro.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Dimostrativo
Finalizza la tua demo di prodotto, applica il tuo branding ed esportala nel formato preferito, pronta per essere condivisa con marketer e leader delle vendite per Potenziare le Presentazioni di Vendita.

Casi d'Uso

Genera Clip Dimostrative per i Social Media

Crea facilmente brevi clip dimostrative d'impatto per i social media per mostrare i punti salienti del prodotto e coinvolgere il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i marketer a creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti?

HeyGen consente ai marketer di creare facilmente video dimostrativi di prodotto accattivanti e video esplicativi utilizzando avatar AI e template personalizzabili. Il nostro editor drag-and-drop semplifica il processo di editing video, permettendoti di mostrare efficacemente il tuo prodotto.

Quali strumenti video alimentati da AI offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti video alimentati da AI, inclusi avatar AI realistici e una robusta funzione di text-to-video da script. Puoi anche sfruttare gli Attori Vocali AI e un Generatore di Sottotitoli AI per migliorare il tuo contenuto senza sforzo.

HeyGen fornisce template personalizzabili per creare video professionali?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di template e scene personalizzabili per ottimizzare la tua produzione video. Questi ti permettono di creare rapidamente video dimostrativi professionali, video esplicativi o Presentazioni di Vendita Potenziate con l'aspetto unico del tuo brand.

Quanto velocemente posso generare video dimostrativi di alta qualità con HeyGen?

Con l'interfaccia intuitiva di HeyGen e le capacità guidate dall'AI come il text-to-video, puoi generare video dimostrativi di alta qualità e creare video dimostrativi in pochi minuti. La nostra piattaforma accelera l'intero flusso di lavoro di editing video, dallo script all'esportazione finale.

