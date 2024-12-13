crea video sulle migliori pratiche di Demand Gen: Padroneggia le tue campagne

Aumenta le conversioni e migliora l'engagement con video straordinari creati senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per uno storytelling di marca potente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi rivolto ai marketer digitali desiderosi di migliorare le prestazioni dei loro annunci video attraverso l'ottimizzazione creativa e gli esperimenti A/B. Questo video dovrebbe presentare rapide comparazioni a schermo diviso che dimostrano diverse varianti di annunci, con una narrazione diretta ed energica, sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per mostrare l'adattabilità su diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, mostrando come massimizzare la portata e l'engagement con esperienze visive di alta qualità in formato video verticale. Il contenuto dovrebbe essere veloce e visivamente ricco, presentato da un avatar AI alla moda e coinvolgente creato utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video convincente di 50 secondi rivolto alle aziende che cercano di migliorare il loro storytelling di marca e aumentare le conversioni con call to action (CTA) efficaci. Questo video dovrebbe presentare immagini cinematografiche ed emotivamente risonanti con sottotitoli/caption chiari e professionali generati dalla capacità di sottotitoli/caption di HeyGen, enfatizzando l'impatto di narrazioni forti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare video sulle migliori pratiche di Demand Gen

Crea video di generazione della domanda straordinari ed efficaci con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per esperienze visive di alta qualità e prestazioni ottimali delle campagne.

1
Step 1
Crea il tuo script e storyboard
Sviluppa una narrazione coinvolgente per il tuo video di generazione della domanda, concentrandoti su un forte "storytelling di marca". Usa la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per trasformare rapidamente il tuo testo in una bozza visiva.
2
Step 2
Scegli immagini e formati coinvolgenti
Seleziona "video" e immagini di alta qualità che si allineano con il tuo messaggio. Utilizza il "supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen per trovare risorse professionali o caricare le tue, garantendo un aspetto curato per le tue "campagne Demand Gen".
3
Step 3
Aggiungi voce e branding professionali
Migliora il tuo video con audio chiaro e branding coerente per creare "esperienze visive di alta qualità". Genera una narrazione dal suono naturale utilizzando la "generazione vocale" di HeyGen e applica lo stile del tuo brand per un aspetto coeso.
4
Step 4
Esporta e ottimizza per la distribuzione
Finalizza il tuo video e preparalo per varie piattaforme, garantendo "ottimizzazione creativa". Usa il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" di HeyGen per adattare il tuo video a diversi "formati creativi", incluso il "video verticale", per massimizzare la portata e l'engagement.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di storie di successo dei clienti

Sviluppa video coinvolgenti potenziati dall'AI per evidenziare il successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando valore per nuovi potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne Demand Gen con annunci straordinari?

HeyGen ti consente di produrre esperienze visive di alta qualità attraverso avatar AI e creazione dinamica di video. Sfrutta i nostri formati creativi e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per generare creativi rilevanti che catturano l'attenzione del pubblico e aumentano la portata e l'engagement per le tue campagne Demand Gen.

Quali formati creativi offre HeyGen per lo storytelling di marca?

HeyGen supporta diversi formati creativi, permettendoti di creare uno storytelling di marca coinvolgente con avatar AI e capacità di testo a video. Puoi facilmente incorporare i tuoi controlli di branding, risorse della libreria multimediale e generare contenuti video verticali per allinearti con varie piattaforme.

HeyGen semplifica il processo di creazione di video sulle migliori pratiche di Demand Gen?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento potente per la creazione di video progettato per semplificare la produzione dei tuoi contenuti Demand Gen. Utilizza funzionalità come testo a video da script, generazione vocale e sottotitoli automatici per creare rapidamente video di alta qualità per le tue campagne.

HeyGen può aiutare con l'ottimizzazione creativa per conversioni più elevate?

Sì, HeyGen facilita l'ottimizzazione creativa consentendo iterazioni rapide ed esperimenti A/B con diversi asset video e immagini. Regola facilmente i rapporti d'aspetto e i CTA per scoprire cosa risuona meglio con il tuo pubblico e guida le conversioni su piattaforme come YouTube.

