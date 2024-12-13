Crea Video di Prontezza alla Consegna per una Formazione Efficace

Accelera la prontezza del tuo team e migliora la ritenzione dell'apprendimento trasformando i copioni in lezioni video coinvolgenti con Text-to-video from script.

486/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai team a contatto con i clienti per garantire che siano completamente preparati per il lancio di un nuovo prodotto, concentrandosi su una formazione completa sulle vendite e sulla prontezza alla consegna. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando grafiche animate dinamiche e una traccia musicale di sottofondo vivace, con una voce fuori campo chiara. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per uno sviluppo rapido e la sua "Voiceover generation" per una narrazione coerente, arricchita da "Sottotitoli/caption" per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di aggiornamento urgente di 30 secondi per tutti i team interni riguardante un cambiamento cruciale di politica che impatta la prontezza alla consegna. Questo video necessita di uno stile visivo conciso e autorevole con immagini di stock minime ma d'impatto dalla "Media library/stock support", abbinato a una voce fuori campo professionale e diretta utilizzando "Text-to-video from script", garantendo una comprensione e conformità immediata in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un tutorial passo-passo di 75 secondi per il personale logistico su una nuova procedura critica di consegna, enfatizzando l'applicazione pratica e la prontezza immediata. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo pratico in stile dimostrativo utilizzando filmati di stock per illustrare ogni passaggio, supportato da una voce fuori campo chiara e istruttiva. Sfrutta i "Sottotitoli/caption" di HeyGen per una comprensione globale e "Aspect-ratio resizing & exports" per garantire una visione ottimale su vari dispositivi, facilitando video formativi efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Prontezza alla Consegna

Crea video formativi di prontezza alla consegna coinvolgenti e coerenti in modo efficiente, garantendo che i tuoi team siano sempre preparati con contenuti accurati e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video e Avatar AI
Inizia redigendo il tuo contenuto istruttivo. Poi, seleziona un "AI avatar" professionale per presentare il tuo messaggio di prontezza alla consegna con chiarezza e coerenza.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Migliora l'attrattiva e la chiarezza del tuo video incorporando immagini e video pertinenti dalla vasta "Media library/stock support".
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Assicura accessibilità e comprensione universale utilizzando la "Voiceover generation" automatica in più lingue e aggiungendo sottotitoli precisi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di prontezza alla consegna e preparalo per la distribuzione su varie piattaforme con opzioni flessibili di "Aspect-ratio resizing & exports".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Operative Complesse

.

Trasforma protocolli di consegna complessi e procedure operative in contenuti visivi facilmente digeribili, migliorando la comprensione e riducendo gli errori.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video formativi coinvolgenti senza sforzo sfruttando gli avatar AI e un editor drag-and-drop intuitivo. Puoi trasformare i copioni in video raffinati utilizzando le capacità di text-to-video e personalizzare con vari modelli video.

HeyGen può aiutare a creare video di prontezza alla consegna in modo efficiente?

Sì, HeyGen è progettato per ottimizzare la produzione di video di prontezza alla consegna di alta qualità per i team a contatto con i clienti. La sua piattaforma potenziata dall'AI rende la creazione di video conveniente e scalabile, garantendo che i tuoi team siano sempre preparati.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, tra cui Voiceover generati dall'AI, Sottotitoli e traduzioni automatiche, e controlli completi del branding. Gli utenti possono anche accedere a una ricca libreria multimediale per migliorare i loro contenuti visivi.

Come può HeyGen supportare le iniziative di onboarding dei dipendenti e formazione alle vendite?

HeyGen offre una soluzione potente per sviluppare video formativi completi sia per l'onboarding dei dipendenti che per la formazione alle vendite. La nostra piattaforma consente un'esperienza di apprendimento coerente attraverso tutorial e contenuti educativi facili da produrre.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo