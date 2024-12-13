Crea Video di Formazione DEI con AI

Crea senza sforzo soluzioni di e-learning per la diversità e l'inclusione, complete di voiceover AI professionale per una formazione coinvolgente dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione interattivo di 2 minuti incentrato sui pregiudizi inconsci per i membri del team e i manager esistenti, utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script per garantire un messaggio preciso e uno stile visivo e audio stimolante e informativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning conciso di 1 minuto progettato per tutti i dipendenti, offrendo rapidi aggiornamenti sui principali argomenti di formazione DEI, caratterizzato da uno stile visivo luminoso e accessibile e un audio amichevole, sfruttando modelli e scene personalizzabili per adattare rapidamente i contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 1 minuto e 30 secondi per creare video di formazione DEI con un messaggio globalmente inclusivo e ispiratore rivolto a una forza lavoro internazionale, garantendo chiarezza e professionalità attraverso la generazione avanzata di voiceover e uno stile visivo chiaro e professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione DEI

Trasforma le tue iniziative di diversità e inclusione in video coinvolgenti e professionali in soli quattro semplici passaggi, promuovendo comprensione e rispetto in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando direttamente il tuo contenuto di formazione DEI. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in scene video dinamiche, semplificando la creazione dei tuoi video di formazione sulla diversità.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e modelli personalizzabili per trasmettere visivamente il tuo messaggio. Adatta la scena per allinearla perfettamente con i tuoi argomenti di diversità e inclusione.
3
Step 3
Raffina con Branding e Voce
Eleva il livello di professionalità del tuo video utilizzando i Controlli di Branding Personalizzati per integrare senza soluzione di continuità il logo e i colori della tua azienda. Aggiungi un voiceover AI professionale e sottotitoli/caption multilingue per una presentazione completa e raffinata.
4
Step 4
Esporta e Condividi Facilmente
Finalizza la tua creazione generando il tuo video di formazione DEI di alta qualità. Integralo senza problemi nelle tue soluzioni di e-learning per fornire video di formazione dei dipendenti efficaci in tutta la tua organizzazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti DEI Complessi

Trasforma argomenti complessi di diversità e inclusione in moduli video chiari e digeribili utilizzando modelli personalizzabili e script concisi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione DEI in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione DEI efficaci utilizzando un avanzato generatore di video AI. Puoi facilmente trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover AI professionali, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione per la formazione sulla diversità e l'inclusione.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di formazione sulla diversità?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di formazione sulla diversità, inclusa una varietà di modelli e scene personalizzabili. Puoi anche integrare i tuoi Controlli di Branding Personalizzati e aggiungere sottotitoli/caption multilingue per una maggiore accessibilità e una soluzione di e-learning professionale.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voiceover professionali per i video di formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di avatar AI realistici e voiceover AI professionali per migliorare i tuoi video di formazione dei dipendenti. Questo assicura che i tuoi video di formazione DEI siano coinvolgenti e trasmettano informazioni in modo efficace, favorendo un'esperienza di microlearning dinamica per la formazione sui pregiudizi inconsci.

Perché dovrei scegliere HeyGen come Generatore di Video di Formazione DEI?

HeyGen è un generatore ideale di video di formazione DEI, offrendo una soluzione di e-learning efficiente per produrre contenuti di alta qualità sulla diversità e l'inclusione. Ti consente di creare rapidamente video di formazione professionali per i dipendenti con capacità di testo-a-video da script, garantendo un messaggio coerente in tutta la tua organizzazione.

