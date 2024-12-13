Crea Video di Flusso di Affari: Potenzia il Tuo Funnel di Vendita

Genera senza sforzo video personalizzati e accelera la tua pipeline di vendita utilizzando avatar AI avanzati.

446/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto di 60 secondi che si integri perfettamente nei tuoi flussi video di vendita, rivolgendosi a potenziali clienti B2B o investitori. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da uno script per trasformare la tua spiegazione in una presentazione moderna e informativa, arricchita da modelli e scene professionali per mostrare chiaramente e concisamente le caratteristiche principali.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di produrre un video d'impatto di 30 secondi che illustri efficacemente come creare video di flusso di affari in modo più efficiente per i responsabili delle vendite e i team leader? Questo pezzo visivo strategico e sicuro dovrebbe sfruttare i sottotitoli automatici di HeyGen per chiarezza e incorporare immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per spiegare visivamente i vantaggi di un modello di flusso di affari strutturato.
Prompt di Esempio 3
Genera un video personalizzato di 40 secondi per LinkedIn, fungendo da video parlante per i follow-up con prospetti specifici. Il video dovrebbe avere un tono autentico e conversazionale, utilizzando un avatar AI che si rivolge direttamente allo spettatore. Assicurati che sia perfettamente ottimizzato per le piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo che il tuo messaggio sia ascoltato e visto chiaramente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Flusso di Affari

Ottimizza il tuo processo di vendita e coinvolgi i potenziali clienti in modo efficace con contenuti video personalizzati e di alta qualità progettati per guidare le conversioni.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Flusso di Affari
Inizia selezionando un "modello di flusso di affari" su misura dalla nostra libreria per strutturare rapidamente le tue comunicazioni video per vari scenari di vendita.
2
Step 2
Crea Video Personalizzati
Crea "video personalizzati" coinvolgenti e individualizzati che parlano direttamente al tuo pubblico, garantendo una forte connessione con ogni spettatore.
3
Step 3
Integra Video Demo di Prodotto
Incorpora senza soluzione di continuità segmenti di "video demo di prodotto" esistenti o creane di nuovi per evidenziare efficacemente le tue offerte.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Creativo
Finalizza il tuo "video creativo" coinvolgente ed esportalo nei formati desiderati, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Testimonianze dei Clienti

.

Crea facilmente video AI coinvolgenti che mostrano storie di successo dei clienti, costruendo credibilità e accelerando la fiducia durante il tuo processo di flusso di affari.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di flusso di affari coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare senza sforzo video di flusso di affari personalizzati e flussi video di vendita coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Sfrutta i nostri avatar AI avanzati e il Generatore di Video da Testo per produrre contenuti video professionali e creativi che catturano l'attenzione.

HeyGen può produrre flussi video di prospecting personalizzati per i miei sforzi di vendita?

Assolutamente! HeyGen è specificamente progettato per aiutarti a generare flussi video di prospecting altamente personalizzati. Utilizza un Portavoce AI per consegnare messaggi su misura per un'outreach video personalizzata su LinkedIn, migliorando significativamente i tuoi flussi video di vendita e il coinvolgimento.

Che tipo di modelli offre HeyGen per la creazione di video di vendita?

HeyGen fornisce una varietà di modelli e scene professionali per semplificare il tuo processo di creazione video, incluse opzioni ideali per modelli di flusso di affari e video demo di prodotto. Questi layout pre-progettati ti aiutano a produrre rapidamente flussi video di vendita di alta qualità senza editing estensivo.

HeyGen è adatto per generare video demo di prodotto o contenuti parlanti?

Sì, HeyGen è perfetto per creare video demo di prodotto dinamici e video parlanti professionali. La nostra piattaforma ti consente di utilizzare avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti, garantendo contenuti video di alta qualità e coinvolgenti per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo