Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video demo di prodotto di 60 secondi che si integri perfettamente nei tuoi flussi video di vendita, rivolgendosi a potenziali clienti B2B o investitori. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da uno script per trasformare la tua spiegazione in una presentazione moderna e informativa, arricchita da modelli e scene professionali per mostrare chiaramente e concisamente le caratteristiche principali.
Che ne dici di produrre un video d'impatto di 30 secondi che illustri efficacemente come creare video di flusso di affari in modo più efficiente per i responsabili delle vendite e i team leader? Questo pezzo visivo strategico e sicuro dovrebbe sfruttare i sottotitoli automatici di HeyGen per chiarezza e incorporare immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per spiegare visivamente i vantaggi di un modello di flusso di affari strutturato.
Genera un video personalizzato di 40 secondi per LinkedIn, fungendo da video parlante per i follow-up con prospetti specifici. Il video dovrebbe avere un tono autentico e conversazionale, utilizzando un avatar AI che si rivolge direttamente allo spettatore. Assicurati che sia perfettamente ottimizzato per le piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo che il tuo messaggio sia ascoltato e visto chiaramente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera il Prospecting con Video AI.
Genera rapidamente video di prospecting personalizzati ad alte prestazioni e flussi video di vendita, catturando l'attenzione e potenziando la generazione di lead.
Coinvolgi il Pubblico sui Social Media.
Produci istantaneamente video e clip coinvolgenti per i social media per migliorare la tua presenza nel flusso di affari e connetterti efficacemente con potenziali clienti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di flusso di affari coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare senza sforzo video di flusso di affari personalizzati e flussi video di vendita coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Sfrutta i nostri avatar AI avanzati e il Generatore di Video da Testo per produrre contenuti video professionali e creativi che catturano l'attenzione.
HeyGen può produrre flussi video di prospecting personalizzati per i miei sforzi di vendita?
Assolutamente! HeyGen è specificamente progettato per aiutarti a generare flussi video di prospecting altamente personalizzati. Utilizza un Portavoce AI per consegnare messaggi su misura per un'outreach video personalizzata su LinkedIn, migliorando significativamente i tuoi flussi video di vendita e il coinvolgimento.
Che tipo di modelli offre HeyGen per la creazione di video di vendita?
HeyGen fornisce una varietà di modelli e scene professionali per semplificare il tuo processo di creazione video, incluse opzioni ideali per modelli di flusso di affari e video demo di prodotto. Questi layout pre-progettati ti aiutano a produrre rapidamente flussi video di vendita di alta qualità senza editing estensivo.
HeyGen è adatto per generare video demo di prodotto o contenuti parlanti?
Sì, HeyGen è perfetto per creare video demo di prodotto dinamici e video parlanti professionali. La nostra piattaforma ti consente di utilizzare avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti, garantendo contenuti video di alta qualità e coinvolgenti per qualsiasi scopo.