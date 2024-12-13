Come creare video di personalizzazione del dashboard istantaneamente

Trasforma i tuoi dati in video di dashboard coinvolgenti e personalizzati senza sforzo utilizzando avatar AI per presentazioni dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di benvenuto di 60 secondi per i team HR che introduce nuovi modelli di dashboard per i dipendenti. Con un avatar AI amichevole e una voce narrante calma e incoraggiante, questo video informativo evidenzia la facilità di onboarding con viste personalizzate, creato utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un tocco umano.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 30 secondi d'impatto per i leader delle vendite, dimostrando come costruire video personalizzati per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. Con uno stile visivo energico e una voce narrante sicura, questo tutorial basato sui dati mostra la potenza delle metriche visive, utilizzando i Sottotitoli/caption di HeyGen per una comunicazione chiara e accessibile.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un tutorial chiaro di 45 secondi per i manager del successo clienti, mostrando loro come creare video 'how-to' per la personalizzazione del dashboard. Questo video di supporto, passo dopo passo, con una voce narrante amichevole e uno stile visivo pulito, rende le funzionalità complesse facili da comprendere integrando elementi visivi rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Personalizzazione del Dashboard

Produci senza sforzo video coinvolgenti e personalizzati per mostrare le configurazioni del tuo dashboard, migliorando la chiarezza e l'adozione per il tuo team o clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi i passaggi chiave e le caratteristiche della personalizzazione del tuo dashboard. La capacità di HeyGen 'Testo a video da script' trasformerà le tue parole in istruzioni visive per una personalizzazione del dashboard efficace.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli un 'avatar AI' per presentare la tua guida. Incorpora screenshot rilevanti del tuo dashboard, sfruttando le funzionalità di HeyGen per creare elementi visivi accattivanti per i tuoi modelli di dashboard.
3
Step 3
Genera la Tua Voce Narrante
Utilizza la 'Generazione di voce narrante' di HeyGen per dare vita al tuo script. Aggiungi sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che i tuoi video di dashboard personalizzati siano chiari e coinvolgenti per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video selezionando le opzioni desiderate di 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto'. Condividi i tuoi video di personalizzazione del dashboard professionali con il tuo pubblico per migliorare la comprensione e il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Crea guide video concise e d'impatto e suggerimenti per evidenziare opzioni specifiche di personalizzazione del dashboard per gli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di dashboard personalizzati per il mio team?

HeyGen ti consente di creare video di dashboard coinvolgenti e personalizzati senza sforzo. Utilizza i nostri avatar AI e la funzione di testo a video da script per spiegare dati complessi, rendendo i tuoi tutorial di personalizzazione del dashboard altamente efficaci.

HeyGen offre modelli per semplificare la creazione di video di personalizzazione del dashboard?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli e scene progettati per semplificare la produzione dei tuoi video di personalizzazione del dashboard. Adattali facilmente per personalizzare i tuoi contenuti di dashboard, garantendo un aspetto professionale e coerente.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di dashboard più coinvolgenti e chiari?

HeyGen offre potenti strumenti AI come avatar AI, generazione di voce narrante e sottotitoli/caption automatici per aumentare il coinvolgimento. Queste funzionalità ti aiutano a visualizzare i dati in modo efficace e a creare video d'impatto che comunicano chiaramente i passaggi di personalizzazione del dashboard.

HeyGen può essere utilizzato da vari team per creare video di dashboard personalizzati per scopi diversi?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento AI versatile che consente a marketer, team HR, leader delle vendite e manager del successo clienti di creare video di personalizzazione del dashboard su misura. Spiega facilmente come personalizzare il tuo dashboard e visualizzare i dati per diversi pubblici.

