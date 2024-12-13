Crea Video sul Flusso di Lavoro del Supporto Clienti con AI
Ottimizza l'onboarding e riduci i ticket di supporto utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una creazione video rapida e professionale.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un tutorial di 60 secondi per i rappresentanti del servizio clienti esistenti su come navigare in un nuovo processo di escalation dei problemi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per presentare istruzioni testuali sullo schermo insieme a walkthrough dell'interfaccia, servendo efficacemente come video tutorial per il supporto.
Crea un video istruttivo di 30 secondi per i clienti, dimostrando come risolvere i problemi comuni di accesso tramite self-service. Questo video dovrebbe impiegare gli avatar AI di HeyGen per fornire spiegazioni con sottotitoli chiari, contribuendo a una solida base di conoscenza video che riduce i ticket di supporto.
Progetta un video di 50 secondi che spiega un recente aggiornamento delle politiche di spedizione per una clientela globale. Mantieni uno stile visivo coerente e informativo sfruttando la funzione di modelli e scene di HeyGen, garantendo una rapida produzione di video multilingue facili da comprendere in diverse regioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Formazione del Servizio Clienti a Livello Globale.
Crea ampi video di formazione per il servizio clienti e una base di conoscenza video per team globali, migliorando l'onboarding e il supporto con facilità.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Eleva il coinvolgimento e la ritenzione per i rappresentanti del servizio clienti utilizzando video di formazione dinamici potenziati dall'AI, migliorando la conoscenza e le prestazioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen ottimizzare i flussi di lavoro del supporto clienti?
HeyGen consente ai team di creare facilmente video di supporto clienti e walkthrough di processo con AI, migliorando significativamente il flusso di lavoro del supporto clienti. Trasformando il testo in video professionali con avatar AI e voiceover, HeyGen aiuta a ridurre i ticket di supporto e migliorare i tempi di risoluzione.
Che tipo di video di formazione per il servizio clienti possono essere creati con HeyGen?
Con HeyGen, puoi produrre in modo efficiente video di formazione completi per il servizio clienti, inclusi materiali di onboarding, tutorial video interattivi e video tutorial per il supporto. Utilizza modelli video e creazione video AI per sviluppare rapidamente contenuti coinvolgenti per i tuoi rappresentanti del servizio clienti.
HeyGen offre soluzioni per video di supporto clienti multilingue?
Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue utilizzando le sue avanzate capacità di voice over AI. Questo ti consente di produrre video di supporto clienti per un pubblico globale, garantendo che i tuoi tutorial e spiegazioni siano accessibili in varie lingue senza la necessità di più doppiatori umani.
Come aiuta HeyGen a costruire una base di conoscenza video?
HeyGen semplifica il processo di creazione di una base di conoscenza video dinamica consentendo la rapida produzione di "video tutorial per il supporto" e tutorial video dettagliati. Sfrutta gli avatar AI e la funzionalità di testo in video per aggiornare e ampliare costantemente le tue risorse di conoscenza visiva in modo efficiente.