crea video di formazione per il supporto clienti che coinvolgono

Migliora le competenze del team senza sforzo. Crea video di formazione interattivi utilizzando modelli intuitivi per un apprendimento efficace.

351/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi per team leader esperti nel supporto clienti, concentrandoti su abilità avanzate di servizio clienti come la risoluzione proattiva dei problemi. Impiega uno stile visivo moderno e pulito con testo dinamico sullo schermo e musica di sottofondo vivace, creando il contenuto direttamente da un copione conciso utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 90 secondi per team di supporto clienti globali, evidenziando le migliori pratiche per gestire efficacemente le richieste multilingue. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed educativo, utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen per dimostrare varie opzioni linguistiche e garantire una comprensione completa tra pubblici diversi.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida rapida di 30 secondi per manager che devono integrare rapidamente nuovo personale, mostrando come creare rapidamente video di formazione per il supporto clienti. Questo prompt richiede uno stile veloce e visivamente attraente con un presentatore AI sicuro, sfruttando la funzione di modelli e scene di HeyGen per illustrare la facilità di creazione dei contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per il Supporto Clienti

Produci rapidamente video di formazione per il supporto clienti coinvolgenti ed efficaci per migliorare le competenze del tuo team con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione nella piattaforma. La nostra capacità di testo-a-video da copione ti consente di trasformare facilmente i tuoi contenuti in un video professionale, perfetto per creare "video di formazione per il supporto clienti" di impatto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI e personalizza il loro aspetto per rappresentare il tuo marchio. Puoi anche scegliere un modello adatto dalla nostra libreria per impostare la scena del tuo video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Sottotitoli
Applica i controlli di branding del tuo marchio per mantenere un'identità visiva coerente. Migliora l'accessibilità e la comprensione per tutti i discenti generando sottotitoli automatici per l'intero video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completati i tuoi video di formazione, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per scaricarli facilmente in vari formati adatti a diverse piattaforme, garantendo al tuo team l'accesso a materiali di apprendimento di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Team di Supporto

.

Produci video motivazionali coinvolgenti per sollevare gli agenti di supporto clienti, promuovendo una mentalità positiva e migliorando il morale e le prestazioni del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione per il supporto clienti coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione per il supporto clienti convertendo il tuo copione in contenuti video coinvolgenti. Utilizza i vari modelli di HeyGen e avatar AI realistici per dare vita ai tuoi scenari di formazione in modo rapido e professionale, migliorando la tua creazione complessiva di video AI.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per sviluppare video di formazione?

HeyGen offre una creazione di video AI semplificata, permettendoti di trasformare il testo in video di formazione professionali in pochi minuti. Con avanzate voci narranti AI e sottotitoli generati automaticamente, puoi facilmente produrre contenuti di alta qualità e accessibili senza editing complesso, sfruttando la potenza di un presentatore AI.

HeyGen può personalizzare i video di servizio clienti per adattarsi alla mia identità di marca?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video di servizio clienti per allinearsi perfettamente con il tuo marchio. Puoi applicare controlli di branding, integrare i tuoi media dalla libreria multimediale e scegliere tra vari avatar AI e modelli per garantire un aspetto coerente e professionale.

Come supporta HeyGen i contenuti multilingue per la formazione del supporto clienti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione inclusivi con un robusto supporto per contenuti multilingue. Le sue avanzate voci narranti AI e i sottotitoli generati automaticamente rendono facile raggiungere team globali diversi, garantendo che i tuoi video di formazione per il supporto clienti siano accessibili ed efficaci per tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo