Aumenta il coinvolgimento dei clienti con video professionali di onboarding e tutorial. Trasforma qualsiasi script in contenuti video raffinati utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi progettato per i clienti esistenti per evidenziare nuove funzionalità o condividere le migliori pratiche, contribuendo a video di successo del cliente efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e pulito, impiegando grafiche in movimento vivaci e una traccia di sottofondo energica. Utilizza la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti e assicurati che i sottotitoli siano automaticamente inclusi per la massima accessibilità.
Crea un video convincente di 30 secondi che dimostri come realizzare video per i clienti che trasmettano in modo potente il valore del prodotto ai potenziali clienti che valutano soluzioni. Questo breve pezzo di marketing video dovrebbe essere conciso e d'impatto, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per mostrare testimonianze reali o casi d'uso convincenti con una traccia audio vivace e ispiratrice e visuali eleganti e moderne per catturare immediatamente l'attenzione.
Genera un video di coinvolgimento del cliente di 90 secondi per i team interni di vendita e supporto, offrendo una prospettiva dettagliata del video dimostrativo del prodotto sull'impatto del cliente e sui risultati chiave. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e basato sui dati, utilizzando avatar AI professionali per presentare elementi grafici chiari e approfondimenti. Assicurati che il risultato finale possa essere facilmente adattato utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per vari canali di comunicazione interna, fornendo una panoramica completa.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Panoramica del Successo del Cliente

Crea rapidamente e professionalmente video di panoramica del successo del cliente per mostrare il tuo impatto e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa uno script chiaro e coinvolgente che delinei le tue storie di successo del cliente. La potente funzione di testo-a-video di HeyGen ti consente di trasformare senza sforzo questo script in contenuti visivi coinvolgenti.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare la tua panoramica del successo del cliente. I nostri avatar AI aggiungono un tocco professionale e relazionabile al tuo video, catturando il tuo pubblico.
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Arricchisci il tuo video con voci narranti dal suono naturale, generate direttamente dal tuo script. Usa la generazione vocale di HeyGen per assicurarti che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Prepara la tua panoramica del successo del cliente per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto di HeyGen. Fornisci video di alta qualità che appaiono ottimi ovunque.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding e la Formazione dei Clienti

Migliora l'educazione dei clienti e l'adozione del prodotto creando video di panoramica dinamici e coinvolgenti e tutorial con avatar AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di panoramica del successo del cliente coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video professionali di panoramica del successo del cliente utilizzando avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video. Puoi trasformare i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti, migliorando significativamente i tuoi sforzi di video marketing.

Quali strumenti offre HeyGen per realizzare rapidamente video esplicativi?

HeyGen offre strumenti intuitivi come modelli personalizzabili e una vasta libreria multimediale per semplificare la creazione di video esplicativi di alta qualità. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera il video con voce narrante e sottotitoli, rendendo efficiente la creazione di video.

HeyGen può generare video di coinvolgimento del cliente diversificati utilizzando avatar AI?

Sì, HeyGen ti permette di generare video di coinvolgimento del cliente diversificati sfruttando una vasta gamma di avatar e voci AI. Questo ti consente di personalizzare il tuo messaggio e creare video dimostrativi di prodotto o di onboarding che risuonano con il tuo pubblico.

Come posso aggiungere l'identità del mio marchio alle migliori pratiche di contenuto video di HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente integrare l'identità del tuo marchio in tutti i tuoi contenuti video utilizzando i controlli di branding. Carica il tuo logo, scegli i colori del marchio e applicali ai tuoi video tutorial o video how-to per mantenere un aspetto coerente e professionale.

