Crea Facilmente Video di Abilitazione al Successo del Cliente

Ottimizza la tua strategia di successo del cliente con video coinvolgenti potenziati dall'AI, trasformando script in contenuti professionali utilizzando testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un segmento di 90 secondi su misura per i manager del successo del cliente e gli specialisti dell'onboarding, focalizzato sulla scalabilità dei video di onboarding dei clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, coinvolgente e amichevole, utilizzando scene dinamiche e musica di sottofondo vivace. Impiega Template e scene per semplificare la produzione e incorpora avatar AI per una consegna diversificata e personalizzata, migliorando la tua strategia complessiva di successo del cliente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio di aggiornamento prodotto dinamico di 2 minuti rivolto ai team di marketing del prodotto e abilitazione alle vendite, illustrando nuove funzionalità che si aggiornano da sole. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e raffinata, con transizioni rapide e una voce sicura e autorevole. Questa produzione utilizzerà il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione multipiattaforma e attingerà a un'ampia libreria multimediale/supporto stock per semplificare la produzione video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 45 secondi per rappresentanti di vendita e formatori di vendita, progettato per elevare i video di abilitazione alle vendite. Lo stile dovrebbe essere professionale e d'impatto, con chiare chiamate all'azione e una presentazione dinamica. Questo video utilizzerà sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e includerà avatar AI per presentare i punti di vendita chiave, garantendo video altamente coinvolgenti che risuonano con i potenziali clienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Abilitazione al Successo del Cliente

Ottimizza la creazione di contenuti potenti per il successo del cliente, dall'onboarding agli aggiornamenti di prodotto, utilizzando l'automazione guidata dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Template Professionale
Inizia la creazione del tuo video selezionando da una libreria di template professionali, su misura per vari scenari di successo del cliente.
2
Step 2
Crea il Tuo Script con l'AI
Inserisci il tuo script di contenuto e l'AI di HeyGen lo convertirà automaticamente in un video dinamico, pronto per ulteriori personalizzazioni.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Branding
Migliora il tuo video scegliendo tra diversi avatar AI per presentare il tuo messaggio, e poi applica facilmente l'identità visiva del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Scarica i tuoi video di onboarding dei clienti completati nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronti per la distribuzione al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze video avvincenti e case study che evidenziano i percorsi di successo dei clienti e rafforzano la fiducia.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per migliorare la creazione di video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e automazione guidata dall'AI per trasformare script in video professionali potenziati dall'AI, semplificando notevolmente la produzione video. Questo consente la creazione efficiente di video coinvolgenti senza editing complesso.

HeyGen può aiutare a creare video di abilitazione al successo del cliente in modo efficiente?

Assolutamente. HeyGen fornisce template e capacità AI per creare facilmente video di abilitazione al successo del cliente e video di onboarding dei clienti d'impatto, assicurando che la tua strategia di successo del cliente sia ben supportata con video coinvolgenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'engagement di un pubblico globale?

HeyGen supporta video multilingue, permettendoti di raggiungere pubblici diversi con contenuti localizzati. HeyGen eccelle nel generare voiceover e sottotitoli accurati per superare efficacemente le barriere linguistiche per video coinvolgenti.

Come può HeyGen supportare una comunicazione di prodotto coerente?

HeyGen è una piattaforma di editing video ideale per generare annunci di aggiornamento prodotto coerenti e video di formazione dettagliati. Il suo approccio basato su template aiuta a creare video che si aggiornano da soli, assicurando che il tuo pubblico abbia sempre le informazioni più recenti.

