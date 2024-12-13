Crea Video di Onboarding Clienti che Convertono

Aumenta la fidelizzazione dei clienti e riduci i costi di supporto sfruttando gli avatar AI per creare video di onboarding coinvolgenti e personalizzati.

372/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Impara a creare il tuo video di onboarding clienti di 45 secondi, perfetto per product manager e coordinatori di formazione che devono spiegare funzionalità complesse. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare le tue istruzioni dettagliate in un video animato chiaro e passo dopo passo che garantisce ai nuovi utenti di comprendere efficacemente il tuo dashboard del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Potenzia i tuoi team di successo clienti e specialisti del supporto creando un video di 90 secondi che dimostri un flusso di lavoro ideale per l'onboarding clienti. Questo tutorial dettagliato e amichevole, arricchito dai Template e scene flessibili di HeyGen, guiderà gli utenti attraverso passaggi cruciali, favorendo una maggiore fedeltà dei clienti e riducendo gli attriti durante l'uso iniziale del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di onboarding SaaS di 30 secondi progettato per leader aziendali, evidenziando i benefici strategici di un'adozione utente fluida. Con uno stile visivo impattante ed energico, e la comodità dei Sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore accessibilità, questo video articolerà come un onboarding semplificato contribuisca direttamente alla fidelizzazione a lungo termine dei clienti e alla crescita aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Flusso di Lavoro di Onboarding Clienti

Ottimizza il tuo processo di onboarding clienti e aumenta l'adozione del prodotto con guide video coinvolgenti utilizzando i potenti strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa uno 'script video' chiaro e conciso che delinei ogni fase del tuo flusso di lavoro di onboarding. La funzione 'Testo a video da script' di HeyGen ti consente di trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, formando la base della tua guida.
2
Step 2
Seleziona la Tua Guida Visiva
Aumenta il coinvolgimento e la chiarezza aggiungendo un presentatore virtuale. Seleziona tra i diversi 'avatar AI' di HeyGen per rappresentare il tuo marchio o guidare gli spettatori attraverso il tuo prodotto, aggiungendo un tocco professionale e personale alla tua esperienza di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Dimostrazioni del Prodotto
Integra 'registrazioni dello schermo' del tuo prodotto per guidare visivamente gli utenti attraverso le funzionalità chiave e la configurazione iniziale. Questo assicura istruzioni chiare e passo dopo passo per un'esperienza di onboarding fluida e intuitiva, riducendo potenziali attriti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo 'video di onboarding' e preparalo per varie piattaforme utilizzando la funzione di 'ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen. Condividi la tua guida rifinita tramite email di benvenuto o il tuo dashboard del prodotto per accelerare il successo e la fidelizzazione dei clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Rapidamente Video di Flusso di Lavoro Efficaci

.

Genera rapidamente video impattanti e coerenti per ogni fase del percorso di onboarding del tuo cliente utilizzando l'AI.

background image

Domande Frequenti

Come possono i video di onboarding clienti migliorare la fidelizzazione?

HeyGen ti permette di creare video di onboarding clienti coinvolgenti che spiegano chiaramente il tuo prodotto, portando a un aumento della fidelizzazione e della lealtà dei clienti. Puoi facilmente produrre questi video utilizzando presentatori AI e modelli video personalizzabili, garantendo che il tuo messaggio sia coerente ed efficace.

Qual è il modo più semplice per creare il tuo video di onboarding clienti?

Con HeyGen, puoi facilmente creare video di flusso di lavoro di onboarding clienti utilizzando il testo a video da uno script. Basta scegliere tra vari modelli video, aggiungere il tuo contenuto e lasciare che il creatore di video AI di HeyGen generi un video professionale con un presentatore AI, semplificando l'intero processo.

Come riducono i costi di supporto i video di onboarding SaaS?

I video di onboarding SaaS efficaci educano gli utenti in modo proattivo, riducendo significativamente le domande comuni dei clienti e abbassando i costi di supporto. HeyGen ti aiuta a produrre contenuti di onboarding di alta qualità e coerenti, assicurando che gli utenti comprendano rapidamente il tuo dashboard del prodotto e le funzionalità, favorendo la lealtà dei clienti.

Posso personalizzare il mio video di onboarding con l'identità del mio marchio?

Sì, HeyGen consente un controllo completo del branding per i tuoi video di onboarding clienti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e messaggi specifici. Questo garantisce un'esperienza coerente e professionale per i nuovi clienti, migliorando le tue email di benvenuto e la percezione complessiva del marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo