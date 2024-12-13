Crea Video sul Percorso del Cliente che Convertono

Crea video coinvolgenti con un potente storytelling visivo Porta facilmente in vita il percorso del tuo cliente utilizzando gli avatar AI di HeyGen

570/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi che dimostri il percorso semplificato del cliente per un servizio di marketing digitale, rivolto ai proprietari di piccole imprese in cerca di crescita. Adotta uno stile visivo amichevole e invitante utilizzando modelli e scene predefiniti per illustrare le sfide comuni e come il servizio fornisca una soluzione senza sforzo, completato da una voce narrante rassicurante ed empatica. La narrazione dovrebbe evidenziare la facilità di onboarding e l'impatto positivo sull'attività, utilizzando efficacemente lo storytelling visivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi sul percorso del cliente per i decisori aziendali che valutano una soluzione software B2B, concentrandosi sui vantaggi strategici e sull'implementazione rapida. Usa uno stile visivo aziendale e ricco di informazioni con una voce AI sicura e autorevole, facilmente generata da un copione tramite testo-a-video. Assicurati che sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori includendo sottotitoli e didascalie ben visibili, illustrando come la soluzione semplifichi i loro processi complessi dall'iniziale richiesta all'integrazione di successo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo di 50 secondi che mappi il 'viaggio dell'eroe' di un nuovo utente attraverso un software di produttività, destinato ai nuovi abbonati che navigano nella loro configurazione iniziale. Adotta uno stile visivo istruttivo e incoraggiante, mescolando registrazioni dello schermo chiare con sovrapposizioni animate amichevoli. Una voce calda e incoraggiante generata tramite generazione vocale dovrebbe guidare l'utente passo dopo passo, trasformandolo da principiante che affronta sfide a padrone sicuro e competente della piattaforma, evidenziando le tappe fondamentali nel loro percorso cliente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video sul Percorso del Cliente

Crea video coinvolgenti sul percorso del cliente senza sforzo. Sfrutta gli strumenti AI di HeyGen per visualizzare ogni passaggio, dalla consapevolezza all'advocacy, creando uno storytelling impattante.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione per il Percorso del Cliente
Inizia delineando il percorso del tuo cliente utilizzando la nostra funzione intuitiva di Testo-a-video da copione. Puoi iniziare con un Modello Video sul Percorso del Cliente o scrivere la tua storia da zero per catturare i punti di contatto chiave.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar e Voci AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi clienti o ambasciatori del marchio. Abbinali a una generazione di Voce narrante naturale per dare vita alla tua narrazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Migliora il tuo storytelling visivo incorporando immagini, video e musica dalla nostra libreria multimediale/supporto stock. Applica i colori e il logo del tuo marchio con i nostri controlli di Branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Coinvolgente sul Percorso
Rivedi il tuo video completato per chiarezza e impatto. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per condividere il tuo potente contenuto video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora lo Storytelling Visivo per i Percorsi dei Clienti

.

Crea narrazioni visive coinvolgenti per i video sul percorso del cliente utilizzando l'AI, rendendo i percorsi complessi facili da comprendere e altamente coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video sul percorso del cliente in modo efficace?

HeyGen ti consente di creare facilmente video coinvolgenti sul percorso del cliente sfruttando gli Avatar AI e i Modelli Video personalizzabili. La nostra piattaforma semplifica lo storytelling visivo, rendendo facile produrre video coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico in ogni fase del loro percorso.

HeyGen offre modelli specifici per Video sul Percorso del Cliente?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di Modelli Video versatili progettati specificamente per illustrare le varie fasi di una mappa del percorso del cliente. Questi modelli semplificano il processo, permettendoti di sviluppare rapidamente video di storytelling efficaci senza una vasta esperienza di design.

Quali funzionalità AI utilizza HeyGen per migliorare lo storytelling nei video sul percorso del cliente?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI e capacità di Attore Vocale AI per dare vita ai tuoi video sul percorso del cliente con presentazioni realistiche. Puoi anche utilizzare il Generatore di Didascalie AI per garantire che il tuo storytelling visivo sia accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori.

HeyGen può produrre vari tipi di contenuti video per diversi punti di contatto del percorso del cliente?

Assolutamente. HeyGen è versatile, permettendoti di creare diversi contenuti video come video esplicativi coinvolgenti per la scoperta, video dimostrativi informativi per la considerazione o video testimonianza convincenti per l'advocacy post-acquisto. Questo assicura uno storytelling visivo coerente e impattante durante l'intero percorso del cliente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo