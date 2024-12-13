Crea Video di Customer Journey Map Facilmente

Visualizza facilmente il tuo percorso cliente con video dinamici. Scopri, documenta e condividi rapidamente le intuizioni utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video istruttivo di 60 secondi per designer UX e ricercatori, dettagliando come creare efficacemente video di customer journey map per scoprire, documentare e condividere in modo efficiente intuizioni cruciali degli utenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito e istruttivo, incorporando animazioni di testo sullo schermo e un narratore calmo e informativo per guidare gli spettatori attraverso il processo. Produci questo video utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori e imprenditori, scomponendo visivamente i 5 componenti di una mappa del viaggio e illustrando come aiutano a raggiungere un obiettivo specifico per i loro clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere energico con tagli rapidi e una traccia di sottofondo moderna synth-pop, presentando un avatar AI amichevole per presentare le informazioni in modo coinvolgente. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare un volto riconoscibile a questo argomento complesso.
Prompt di Esempio 3
Questo video educativo di 50 secondi è progettato per studenti di design o business e aspiranti professionisti UX, con l'obiettivo di esplorare il processo fondamentale di design UX e sottolineare come una mappatura dettagliata del viaggio aiuti a comprendere cosa vogliono gli utenti. Dovrebbe impiegare un approccio visivo educativo, leggermente concettuale, utilizzando infografiche, abbinato a una narrazione riflessiva e chiara per trasmettere idee complesse in modo semplice. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Customer Journey Map

Trasforma mappe complesse del percorso cliente in contenuti video coinvolgenti con gli strumenti intuitivi di HeyGen, rendendo le intuizioni facili da scoprire, documentare e condividere all'interno del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script del Viaggio
Delinea ogni punto di contatto del tuo percorso cliente all'interno dell'editor di script di HeyGen. Sfrutta la capacità di "Testo-a-video da script" per strutturare la tua narrazione, dettagliando chiaramente azioni, pensieri ed emozioni degli utenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Narratore AI
Dai vita alla tua mappa del viaggio scegliendo un "avatar AI" per guidare il tuo pubblico attraverso l'esperienza cliente. Seleziona un avatar che meglio personifica il tuo brand o che gli utenti target vogliono vedere.
3
Step 3
Genera un Voiceover Coinvolgente
Trasforma il tuo script in una narrazione professionale utilizzando l'avanzata "Generazione di voiceover" di HeyGen. Questo assicura che le intuizioni della tua mappa del viaggio siano articolate in modo chiaro e coinvolgente, migliorando i tuoi contenuti video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione utilizzando la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme. Condividi facilmente la tua mappa del viaggio dinamica per allineare gli stakeholder e comunicare intuizioni chiave.

Casi d'Uso

Sviluppa Contenuti Educativi sulla Mappatura del Viaggio

Produci corsi video completi e spiegazioni per educare un pubblico più ampio sulle complessità e i benefici del customer journey mapping.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di customer journey map?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti di customer journey map in modo efficiente utilizzando avatar AI e la funzionalità di testo-a-video da script. Puoi trasformare rapidamente la tua ricerca di mappatura del viaggio in contenuti video dinamici che comunicano chiaramente la visualizzazione del processo agli stakeholder.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del video per il Customer Journey Mapping?

L'utilizzo del video per il Customer Journey Mapping migliora la visualizzazione del processo, rendendo le esperienze utente complesse e le intuizioni più facili da scoprire, documentare e condividere tra i team. Questo formato dinamico favorisce una maggiore empatia e comprensione di come gli utenti vogliono raggiungere un obiettivo, migliorando il tuo processo di design UX.

HeyGen può integrarsi nel nostro processo di design UX per la mappatura del viaggio?

Assolutamente, HeyGen semplifica il tuo processo di design UX permettendoti di trasformare rapidamente le intuizioni della mappatura del viaggio in contenuti video raffinati. Utilizza controlli di branding personalizzati, modelli versatili e una libreria multimediale per allineare l'output video con le esigenze di ricerca, strategia e design del tuo team per una collaborazione senza soluzione di continuità.

Come semplifica HeyGen la produzione di contenuti video per una mappa del viaggio?

HeyGen semplifica la produzione di contenuti video per una mappa del viaggio offrendo avatar AI e funzionalità di testo-a-video, eliminando la necessità di riprese tradizionali. Puoi facilmente aggiungere voiceover professionali, sottotitoli e sfruttare modelli completi per creare una visualizzazione dettagliata del processo senza sforzi estensivi.

