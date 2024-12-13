Crea Video di Approfondimenti sui Clienti per un Marketing più Intelligente

Crea senza sforzo video di approfondimenti sui clienti da script, trasformando dati complessi in contenuti coinvolgenti e condivisibili per campagne automatizzate.

601/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per strateghi di marketing e amministratori CRM, illustrando come gli approfondimenti sui clienti possano alimentare campagne automatizzate altamente efficaci e percorsi in tempo reale. Il video dovrebbe mostrare l'applicazione pratica di questi approfondimenti all'interno di una piattaforma di automazione del marketing. Impiega uno stile visivo dinamico con visualizzazioni di dati e animazioni pulite, supportato da una narrazione professionale coinvolgente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni e garantire l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti per creatori di contenuti e marketer di prodotto, dimostrando come costruire una libreria video completa su misura per le diverse fasi dei percorsi dei clienti. La narrazione dovrebbe evidenziare l'uso degli approfondimenti sui clienti per identificare i punti di contatto chiave e creare video di marketing mirati. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e orientato alla narrazione, con una varietà di scene e personaggi. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la produzione e migliorare l'appeal visivo, incorporando il supporto della libreria multimediale/stock per contenuti diversificati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 45 secondi che funge da demo delle funzionalità per nuovi utenti del prodotto o team di supporto, mostrando una funzionalità specifica relativa alla raccolta o all'analisi degli approfondimenti sui clienti. Il video dovrebbe scomporre un processo complesso in passaggi facili da seguire, enfatizzando il valore che porta alla comprensione dei clienti. Mantieni uno stile visivo diretto e conciso con istruzioni chiare sullo schermo. Ottimizza il video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, e utilizza una generazione di voiceover precisa per la chiarezza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Approfondimenti sui Clienti

Trasforma dati complessi sui clienti in narrazioni video coinvolgenti per comunicare chiaramente gli approfondimenti e migliorare le tue strategie di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Script
Inizia creando la tua narrazione di approfondimenti sui clienti come uno script. Utilizza la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per convertire istantaneamente il tuo testo in una storia visiva, ponendo le basi per "video di marketing" di impatto.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli un "avatar AI" per presentare i tuoi approfondimenti sui clienti, dando vita alla tua narrazione con una presenza professionale sullo schermo. Questo rende i tuoi "approfondimenti sui clienti" più coinvolgenti per gli spettatori.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Applica i tuoi "controlli di branding (logo, colori)" per garantire la coerenza. Integra visuali pertinenti dalla libreria multimediale e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità, creando "contenuti digitali" professionali.
4
Step 4
Esporta e Integra il Tuo Video
Finalizza il tuo video utilizzando "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per varie piattaforme. Condividi il tuo video sui "percorsi dei clienti" completato per informare le strategie e ottimizzare l'outreach in modo efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Approfondimenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media per condividere approfondimenti chiave sui clienti o contenuti interattivi su diverse piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come possono essere integrati i video di HeyGen nelle campagne di marketing digitale esistenti?

HeyGen ti consente di condividere facilmente i tuoi video di marketing creati tramite un URL video diretto o un codice di incorporamento, perfetto per sforzi di marketing in uscita, email di marketing e landing page. Puoi anche ospitare il tuo video su piattaforme come YouTube o Vimeo dopo l'esportazione, supportando un'integrazione senza soluzione di continuità in campagne automatizzate e percorsi in tempo reale.

Dove posso gestire i miei video HeyGen creati e i contenuti digitali?

HeyGen fornisce una robusta libreria video per archiviare e organizzare tutti i tuoi contenuti digitali. Questo hub centrale garantisce un facile accesso e gestione dei tuoi video di marketing, permettendoti di recuperarli e distribuirli rapidamente attraverso vari percorsi dei clienti.

HeyGen supporta la creazione di video personalizzati per percorsi clienti automatizzati?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di approfondimenti sui clienti su larga scala, perfetti per esperienze personalizzate all'interno di campagne automatizzate. Utilizza avatar AI e la capacità di trasformare il testo in video per fornire contenuti video pertinenti attraverso diversi segmenti di clienti in percorsi in tempo reale.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei video di marketing?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di marketing siano allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi applicare loghi personalizzati e colori del marchio, e utilizzare modelli progettati professionalmente per mantenere la coerenza visiva in tutti i tuoi contenuti digitali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo