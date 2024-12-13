Crea Video di Saluto per i Clienti che Aumentano il Coinvolgimento

Crea saluti video personalizzati istantaneamente per accogliere nuovi clienti e migliorare il supporto, sfruttando gli avatar AI di HeyGen.

382/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un saluto celebrativo di 45 secondi per i clienti fedeli, annunciando un traguardo speciale o un'offerta esclusiva. Adotta uno stile dinamico e visivamente ricco, incorporando musica di sottofondo vivace ed effetti visivi accattivanti. Sfrutta l'ampia libreria di Template & scene e il supporto di Media library/stock di HeyGen per creare un'esperienza emozionante e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di apprezzamento per i clienti di 15 secondi per inviare un rapido ringraziamento o un aggiornamento importante. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita e moderna con una voce fuori campo AI chiara e diretta. Utilizza le funzionalità di generazione di Voiceover e Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che il tuo messaggio sia perfettamente compreso da clienti e potenziali clienti impegnati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per i clienti che cercano supporto o risposte a domande comuni. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo calmo e utile, con testo chiaro sullo schermo e un tono rassicurante. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per l'accuratezza e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Saluto per i Clienti

Crea saluti video personalizzati e coinvolgenti senza sforzo con gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen per accogliere clienti, celebrare traguardi o promuovere offerte.

1
Step 1
Scegli un Template
Inizia selezionando dalla vasta libreria di "Template & scene" di HeyGen, offrendo un punto di partenza rapido e facile per creare i tuoi "template video". Questo assicura un inizio professionale ed efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rendi il tuo saluto personale "selezionando" un "avatar AI" che rappresenta al meglio il tuo marchio. Poi, inserisci il tuo script personalizzato per dare vita al tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
"Aggiungi" un tocco raffinato con un discorso dal suono naturale utilizzando la funzione avanzata di "generazione di Voiceover" di HeyGen per il tuo script, disponibile in varie lingue.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, "esporta" il tuo video di alta qualità utilizzando la funzione di "ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, pronto per essere distribuito e migliorare la tua "strategia di coinvolgimento dei clienti".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento dei Clienti con le Storie

.

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e costruisci fiducia creando facilmente video AI accattivanti che mostrano storie di successo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare saluti video personalizzati per i miei clienti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di creare facilmente video di saluto per i clienti. Con la nostra piattaforma intuitiva, puoi sfruttare gli avatar AI e i template potenziati dall'AI di HeyGen per produrre saluti video altamente personalizzati che risuonano con il tuo pubblico, rendendo ogni messaggio unico.

Cosa rende efficaci gli avatar AI e le voci fuori campo di HeyGen per i saluti aziendali?

Gli avatar AI realistici di HeyGen combinati con voci fuori campo AI naturali consentono alle aziende di offrire saluti aziendali professionali e coinvolgenti. Questa potente combinazione ti aiuta ad accogliere nuovi clienti, celebrare traguardi e migliorare la tua strategia di coinvolgimento dei clienti con contenuti visivi e uditivi accattivanti.

HeyGen può semplificare il processo di produzione di video di marketing di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di video di marketing offrendo una vasta selezione di template video e un editor video facile da usare. Puoi trasformare il testo in video, aggiungere effetti visivi e utilizzare i controlli di branding per produrre rapidamente contenuti professionali per promozioni o supporto clienti.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti coinvolgenti in più lingue?

HeyGen supporta la creazione di contenuti coinvolgenti in più lingue attraverso le sue robuste capacità di voiceover AI e funzionalità di testo-a-video. Questo consente alle aziende di raggiungere un pubblico globale e migliorare la comunicazione con saluti video personalizzati adattati a diverse preferenze linguistiche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo