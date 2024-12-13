Crea Video di Espansione Clienti Senza Sforzo

Aumenta il coinvolgimento e la lealtà dei clienti; crea facilmente video di espansione clienti personalizzati utilizzando avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing vibrante di 30 secondi progettato per coinvolgere i clienti attuali con un'opportunità esclusiva di upsell. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e invitante, con transizioni di scena dinamiche e una colonna sonora di sottofondo vivace. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione attraente e utilizza il Text-to-video da script per articolare i benefici unici, rendendolo un video di coinvolgimento clienti efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un racconto ispiratore di 60 secondi che funge da modello di video di espansione clienti, mostrando una storia di successo di un cliente di lunga data. L'approccio visivo dovrebbe essere autentico e caloroso, utilizzando un mix di filmati reali (tramite supporto Media library/stock) e grafiche animate sottili. Assicurati chiarezza per tutti gli spettatori integrando Sottotitoli/didascalie per i segmenti di intervista, enfatizzando il percorso e la trasformazione raggiunti attraverso la tua soluzione, ispirando una lealtà più profonda.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli utenti esperti, guidandoli attraverso una funzionalità avanzata per incentivare un utilizzo più profondo del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, impiegando registrazioni dello schermo mescolate con sovrapposizioni grafiche coinvolgenti. Un Portavoce AI può fornire efficacemente le istruzioni passo-passo con un tono chiaro e autorevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato ma professionale in questo video di espansione clienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Espansione Clienti

Sblocca il potere dei video di espansione clienti personalizzati senza sforzo con l'AI. Coinvolgi il tuo pubblico e favorisci la lealtà con contenuti professionali e scalabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia utilizzando uno script personalizzabile o selezionando tra vari modelli video per delineare il tuo messaggio. La nostra piattaforma ti consente di sfruttare il Text-to-video da script per trasformare il testo in immagini coinvolgenti senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi Portavoce AI danno vita al tuo messaggio con espressioni e movimenti naturali, migliorando i video di coinvolgimento dei clienti.
3
Step 3
Applica Voce e Branding
Personalizza ulteriormente il tuo video integrando il logo e i colori del tuo marchio. La nostra piattaforma offre una generazione avanzata di Voiceover, permettendoti di creare voiceover multilingue con un Attore Vocale AI per raggiungere efficacemente un pubblico globale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi video di espansione clienti e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per esportarli in vari formati. Condividi facilmente i tuoi contenuti di alta qualità su tutti i tuoi canali di marketing per massimizzare l'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi i Clienti sui Social Media

Produci rapidamente video e clip dinamici per i social media per mantenere un coinvolgimento attivo dei clienti e promuovere nuove offerte.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di espansione clienti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di espansione clienti coinvolgenti in modo efficiente sfruttando un'ampia selezione di modelli video personalizzabili. Con il nostro Generatore di Testo in Video gratuito, puoi trasformare rapidamente script in contenuti coinvolgenti con avatar generati dall'AI, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione video.

Quali capacità AI offre HeyGen per il video marketing?

HeyGen fornisce capacità AI avanzate, inclusi Portavoce AI e Attori Vocali AI, che consentono di creare contenuti di video marketing realistici e dinamici. Puoi generare voiceover multilingue e utilizzare avatar generati dall'AI, assicurando che i tuoi messaggi risuonino con pubblici diversi.

Posso personalizzare completamente i video creati con HeyGen per il mio marchio?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video, dalla scelta di avatar generati dall'AI e l'utilizzo di script personalizzabili all'applicazione di controlli di branding come il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio e migliori il coinvolgimento dei clienti.

HeyGen fornisce modelli video per diverse esigenze di coinvolgimento dei clienti?

Sì, HeyGen offre una libreria completa di modelli video progettati per vari video di coinvolgimento dei clienti e obiettivi di marketing. Questi includono modelli adatti per video esplicativi animati, rendendo più facile produrre contenuti di qualità professionale senza partire da zero.

