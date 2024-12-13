Crea Video di Escalation del Cliente che Trasformano la Formazione

Sfrutta gli avatar AI per creare video di formazione sulla de-escalation realistici che potenziano il tuo team e migliorano la soddisfazione del cliente.

419/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per i team leader e i supervisori, dettagliando un efficace Framework di Escalation per la Formazione alla Gestione delle Crisi. L'estetica dovrebbe essere pulita e aziendale, con una presentazione audio seria ma informativa. Questo video può utilizzare efficacemente i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per strutturare chiaramente informazioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Immagina un segmento di 45 secondi che dimostri abilità di ascolto attivo efficaci per tutto il personale a contatto con i clienti, affrontando scenari realistici di escalation del cliente. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e visivamente illustrativo dei segnali chiave di ascolto, supportato da una voce fuori campo misurata e comprensiva. Crea questo contenuto coinvolgente senza sforzo utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione coinvolgente di 75 secondi per i team di supporto interni sul riconoscimento dei primi segnali di escalation e i passi iniziali per la gestione dell'escalation. Questo video dovrebbe avere un aspetto coinvolgente e interattivo con chiari segnali visivi e un audio autorevole e chiaro. Migliora l'esperienza di apprendimento impiegando la generazione di Voiceover precisa di HeyGen per un'istruzione coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Escalation del Cliente

Equipaggia il tuo team di servizio clienti con potenti video di formazione sulla de-escalation guidati dall'AI. Impara a de-escalare efficacemente e migliorare la soddisfazione del cliente.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script di De-escalation
Sviluppa il tuo script video delineando scenari realistici di escalation del cliente e tecniche di de-escalation efficaci. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script ti consente di convertire facilmente i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI appropriato per agire come rappresentante del servizio clienti o come cliente difficile. Questo aggiunge un tocco umano senza la necessità di attori dal vivo, rendendo la tua formazione più relazionabile.
3
Step 3
Personalizza i Visual con i Template
Migliora il tuo video sfruttando i Template e le scene per impostare l'ambiente e il contesto visivo per ogni scenario. Assicurati che i tuoi video di formazione siano visivamente coinvolgenti e professionali.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo video, assicurandoti che tutte le strategie di de-escalation siano chiaramente trasmesse. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per una distribuzione senza problemi su varie piattaforme o sul tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il morale con video motivazionali

.

Sviluppa contenuti motivazionali che aiutano i team del servizio clienti a gestire lo stress e mantenere un atteggiamento positivo mentre affrontano escalation difficili.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione del servizio clienti?

HeyGen rivoluziona la formazione del servizio clienti permettendoti di creare facilmente video di formazione coinvolgenti con avatar AI. Questi video possono simulare scenari realistici, insegnando efficacemente tecniche di de-escalation e migliorando la preparazione degli agenti per i conflitti con i clienti.

Cosa rende HeyGen ideale per creare contenuti di formazione scalabili?

HeyGen sfrutta la creazione avanzata di video AI per semplificare la produzione di video di formazione, rendendo i contenuti scalabili per team globali. Con template video personalizzabili e voiceover multilingue, le organizzazioni possono localizzare efficacemente la formazione e integrarla con il loro LMS per una distribuzione diffusa.

HeyGen può aiutare nello sviluppo di Video di Framework di Escalation?

Assolutamente. HeyGen consente alle aziende di produrre con facilità Video di Framework di Escalation e materiali di Formazione alla Gestione delle Crisi. Utilizza strumenti guidati dall'AI per trasformare il tuo script video in contenuti dinamici, inclusi scene personalizzabili per illustrare piani di risposta a livelli e strategie di de-escalation.

Come migliora HeyGen la ritenzione delle informazioni nella formazione?

HeyGen migliora significativamente la ritenzione delle informazioni permettendo la creazione di esperienze di formazione interattive. I nostri presentatori AI possono guidare i discenti attraverso percorsi ramificati e scenari di role-play, favorendo la resilienza emotiva e un coinvolgimento più profondo che i metodi tradizionali spesso mancano.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo