Crea Video Educativi per i Clienti Più Velocemente con l'AI

Genera video tutorial professionali per un onboarding efficace dei clienti. Migliora il coinvolgimento e chiarisci le guide passo-passo utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial di 90 secondi rivolto ai nuovi clienti che si stanno avvicinando a un prodotto software. Lo stile visivo dovrebbe essere un mix di registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo dinamiche, con una traccia di sottofondo vivace e una voce fuori campo generata da AI professionale. Mostra come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen possa trasformare senza sforzo uno script coinvolgente e completo in una guida utente passo-passo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 45 secondi per l'educazione dei clienti, destinato ai clienti esistenti che vogliono padroneggiare funzionalità avanzate. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, mantenendo un branding coerente, con una colonna sonora sofisticata. Sottolinea come i Template e le scene di HeyGen forniscano un punto di partenza rapido e come il supporto della libreria multimediale/stock offra ricche immagini per creare documentazione video in modo efficace.
Prompt di Esempio 3
Genera un video rapido di 30 secondi che fornisce suggerimenti rapidi per le domande comuni dei clienti. Questo video è per i clienti che cercano soluzioni immediate a problemi specifici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, diretto e utilizzare sovrapposizioni di testo visivamente attraenti, con una voce fuori campo concisa. Illustra come la generazione di Voiceover di HeyGen possa creare rapidamente audio chiari per guide rapide diverse e come i Sottotitoli/caption migliorino l'accessibilità per tutti gli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video Educativi per i Clienti

Sviluppa rapidamente video educativi per i clienti chiari e coinvolgenti con una piattaforma AI generativa. Aumenta l'adozione del prodotto e il successo del cliente in modo efficiente.

Step 1
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inizia delineando il tuo messaggio chiave. Usa l'editor di testo intuitivo per creare uno script completo che si convertirà senza problemi in un video dinamico con le nostre capacità di testo-a-video.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Seleziona una voce o un personaggio esperto che meglio trasmette il tuo contenuto educativo per i clienti, migliorando il coinvolgimento.
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Integra l'aspetto e il feeling unici del tuo brand. Utilizza i controlli di branding per aggiungere loghi, regolare i colori e incorporare risorse della libreria multimediale per rendere i tuoi video tutorial distintamente tuoi.
Step 4
Esporta il Tuo Video Educativo
Rivedi il tuo video rifinito, quindi clicca semplicemente per esportare. Il tuo video di alta qualità per l'educazione dei clienti è ora pronto per essere condiviso sul tuo sistema di gestione dell'apprendimento o portali clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Funzionalità Complesse del Prodotto

Trasforma funzionalità di prodotto intricate e informazioni tecniche in documentazione video facilmente comprensibile, chiara e completa.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video educativi per i clienti in modo efficiente?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa per trasformare uno script coinvolgente e completo in video educativi professionali per i clienti. Puoi utilizzare avatar AI e voiceover generati da AI per produrre video tutorial di alta qualità e guide utente passo-passo senza una produzione video complessa.

Quali controlli creativi offre HeyGen per il branding della mia documentazione video?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e scegliere tra vari template e scene. Questo assicura che la tua documentazione video mantenga un aspetto coerente e professionale, migliorando il coinvolgimento dei clienti.

HeyGen può supportare opzioni di voce o personaggio esperto diversificate per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre una gamma di avatar AI e capacità avanzate di generazione di voiceover per fornire opzioni di voce o personaggio esperto diversificate. Questo ti permette di creare video di formazione coinvolgenti e di impatto adatti a vari scenari di successo del cliente o moduli di e-learning.

Come semplifica HeyGen la produzione di video per l'onboarding e le guide utente?

HeyGen semplifica la produzione di video convertendo il testo in video con avatar AI e generazione automatica di voiceover. Questo snellisce la creazione di guide utente passo-passo e materiali di onboarding, rendendo più facile produrre un'educazione del cliente chiara ed efficace.

