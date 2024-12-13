Crea Video di Annuncio per i Clienti con Facilità

Produci senza sforzo video professionali per campagne di marketing e comunicazioni interne utilizzando il Text-to-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di annuncio caldo e professionale di 60 secondi per condividere un traguardo significativo dell'azienda con tutti i tuoi clienti e potenziali contatti. Utilizza immagini ispiratrici e musica orchestrale leggera, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per creare un aspetto raffinato e garantire l'accessibilità con Sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Informa i clienti su un miglioramento del servizio imminente o una manutenzione programmata con un video di annuncio cliente conciso di 30 secondi. Impiega uno stile visivo e audio rassicurante e chiaro con musica di sottofondo calma per costruire fiducia tra gli utenti interessati, potenziato dal Text-to-video di HeyGen da script e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Genera un video promozionale accattivante di 15 secondi per i follower sui social media e nuovi potenziali clienti, evidenziando un'offerta speciale o un evento. Progetta uno stile visivo dinamico abbinato a musica entusiasmante e di tendenza, utilizzando la ricca libreria multimediale/stock di HeyGen e i Template e scene personalizzabili per catturare rapidamente l'attenzione e stimolare l'engagement.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Annuncio per i Clienti

Crea video di annuncio per i clienti coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta l'AI e strumenti intuitivi per informare e coinvolgere il tuo pubblico con risultati professionali.

1
Step 1
Scegli un Template o Scrivi il Tuo Script
Seleziona da una libreria di "template per video di annuncio" professionali per avviare rapidamente il tuo progetto, o inizia con una tela bianca e utilizza la funzionalità "Text-to-video da script" della piattaforma per delineare il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio e i Tuoi Elementi Visivi
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo testo e selezionando un "avatar AI" per presentare il tuo annuncio. Incorpora gli elementi del tuo brand per "personalizzare il video" per un aspetto coerente.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Migliora il tuo video con una "generazione di voiceover" di alta qualità dal tuo script, garantendo chiarezza e impatto. Aggiungi sottotitoli/didascalie dinamici per rendere il tuo messaggio accessibile e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video e utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per adattarlo a diverse piattaforme. "Scarica e condividi" il tuo annuncio per i clienti su tutti i tuoi canali di marketing e social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annuncia Storie di Successo dei Clienti

Produci video AI ispiratori per annunciare e celebrare il successo dei clienti, costruendo fiducia e mostrando valore ai potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di annuncio coinvolgenti per i clienti?

HeyGen ti consente di produrre senza sforzo video di annuncio professionali utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Seleziona da un'ampia gamma di template per video di annuncio e personalizzali per adattarli al messaggio del tuo brand per una comunicazione efficace con i clienti.

HeyGen offre template per vari tipi di video di annuncio?

Sì, HeyGen fornisce una libreria diversificata di template per video di annuncio adatti per aggiornamenti di prodotto, notizie aziendali e altro. Personalizza facilmente questi template con il tuo branding, media e script per creare video professionali unici per il tuo messaggio.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di annuncio?

Le funzionalità AI di HeyGen semplificano il processo di scrittura dello script e generazione di voiceover per i tuoi video di annuncio. La nostra piattaforma ti consente di trasformare il testo direttamente in un video accattivante con avatar AI, garantendo un prodotto finale raffinato.

Posso personalizzare lo stile visivo dei miei video di annuncio in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti dà pieno controllo per personalizzare elementi video come branding, sfondo e rapporti d'aspetto. Assicurati che i tuoi video di annuncio siano professionali e perfettamente allineati con l'identità visiva della tua azienda per una comunicazione efficace.

