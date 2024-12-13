Crea Video di Trasformazione Culturale per un Team Più Forte

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e condividi i valori aziendali con contenuti accattivanti. Usa gli avatar AI di HeyGen per creare video coinvolgenti senza sforzo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video breve di 60 secondi rivolto a una forza lavoro globale e ai nuovi assunti per Promuovere efficacemente l'Inclusione e la Diversità all'interno della tua organizzazione. Impiega immagini diversificate con palette di colori caldi e una narrazione calma e chiara per trasmettere i valori della tua azienda. Sfrutta la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per garantire un'esperienza audio professionale e inclusiva per tutti gli spettatori, favorendo un autentico senso di appartenenza globale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 30 secondi di grande impatto per i team leader e i project manager, specificamente progettato per Migliorare la Collaborazione del Team all'interno del luogo di lavoro. La presentazione visiva dovrebbe includere grafica in movimento dinamica e infografiche informative, accompagnate da una voce narrante concisa e motivante. Questo video coinvolgente dovrebbe essere facilmente generato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, trasformando idee scritte in narrazioni visive accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video aziendale di 50 secondi coinvolgente, destinato sia ai dipendenti che agli stakeholder esterni, che mira a Evidenziare i Progetti di Sostenibilità e a rafforzare i valori fondamentali dell'azienda. L'estetica visiva dovrebbe essere ispirata alla natura con temi di responsabilità sociale aziendale, trasmessa con un tono autentico, positivo e responsabile. Assicurati la massima accessibilità e portata integrando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il messaggio chiaro a tutti i pubblici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Trasformazione Culturale

Sfrutta gli strumenti basati su AI di HeyGen per produrre rapidamente video di trasformazione culturale coinvolgenti, promuovendo i valori aziendali e aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Sviluppa narrazioni coinvolgenti che articolino i valori e la visione della tua azienda per il cambiamento culturale. Utilizza la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per dare vita al tuo script con voci naturali e visual dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI di HeyGen per rappresentare autenticamente il tuo messaggio. Questi presentatori realistici possono comunicare efficacemente idee complesse e favorire una connessione più profonda con il tuo pubblico.
3
Step 3
Migliora con Opzioni Multilingue
Espandi la portata del tuo video e promuovi l'inclusione utilizzando il doppiaggio multilingue di HeyGen. Traduci facilmente il tuo contenuto in varie lingue, assicurando che il tuo messaggio di trasformazione culturale risuoni a livello globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Modo Impattante
Finalizza il tuo video con un editing preciso e ottimizzalo per varie piattaforme utilizzando le opzioni di esportazione di HeyGen. Condividi i tuoi video professionali e coinvolgenti per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e guidare la trasformazione culturale nella tua organizzazione.

Casi d'Uso

Scala i Programmi di Apprendimento Culturale

Genera corsi e moduli di formazione sulla trasformazione culturale diversificati utilizzando AI, rendendoli accessibili a tutti i dipendenti a livello globale con doppiaggio multilingue.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di trasformazione culturale coinvolgenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di trasformazione culturale di grande impatto utilizzando strumenti avanzati basati su AI e avatar AI realistici. Questo permette di comunicare efficacemente i valori aziendali e di promuovere una cultura positiva per Aumentare il Coinvolgimento dei Dipendenti senza sforzo.

Quali funzionalità offre HeyGen per promuovere l'inclusione e la diversità all'interno di un'organizzazione?

HeyGen fornisce avatar AI diversificati e robuste capacità di doppiaggio multilingue, permettendo alle organizzazioni di Promuovere l'Inclusione e la Diversità creando video coinvolgenti accessibili a una forza lavoro globale. Inoltre, i sottotitoli generati automaticamente garantiscono che il contenuto sia inclusivo per tutti gli spettatori.

HeyGen può migliorare la collaborazione del team e il coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente, la piattaforma intuitiva di HeyGen rende semplice produrre Testimonianze dei Dipendenti e comunicazioni interne che Migliorano la Collaborazione del Team e Aumentano il Coinvolgimento dei Dipendenti. Creando video personalizzati e coinvolgenti, le organizzazioni possono promuovere un senso di comunità e scopo condiviso più forte.

Quali strumenti basati su AI utilizza HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen sfrutta strumenti all'avanguardia basati su AI come la generazione di testo-a-video, avatar AI personalizzabili e doppiaggio AI intelligente per ottimizzare la creazione di video. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video di trasformazione culturale professionali con funzionalità come sottotitoli generati automaticamente e testo su schermo.

