Crea Video sui Principi Culturali Senza Sforzo
Mostra i valori aziendali e promuovi la fidelizzazione dei dipendenti trasformando script in video culturali coinvolgenti con il testo-a-video da script di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 60 secondi per i dipendenti attuali che metta in evidenza storie di fidelizzazione dei dipendenti e esperienze condivise. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo e audio autentico in stile intervista, mostrando membri reali del team che discutono dei loro contributi e di come i principi aziendali favoriscano un ambiente positivo. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli e arricchisci la narrazione con B-roll rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Produci un video dinamico di 30 secondi progettato per il pubblico esterno, potenziali partner e follower sui social media, mettendo in mostra un aspetto chiave della tua cultura aziendale. Questo pezzo coinvolgente dovrebbe presentare tagli rapidi, musica di sottofondo vivace e grafica moderna per catturare l'attenzione degli spettatori e amplificare il tuo employer brand. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme social.
Crea un video istruttivo di 45 secondi specificamente per l'onboarding dei nuovi dipendenti, delineando chiaramente due principi culturali essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, informativo e illustrativo, potenzialmente incorporando elementi animati o visuali in stile infografica per spiegare idee complesse. Utilizza la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza nel messaggio, completato da una generazione di Voiceover amichevole.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Condividi la Cultura Aziendale sui Social Media.
Produci rapidamente video coinvolgenti sulla cultura aziendale per attrarre i migliori talenti e rafforzare il tuo employer brand sulle piattaforme social.
Migliora l'Onboarding e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per introdurre i valori aziendali durante l'onboarding, favorendo il coinvolgimento e migliorando la fidelizzazione dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla cultura aziendale?
HeyGen consente alle aziende di creare rapidamente video coinvolgenti sulla cultura aziendale utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Questo aiuta a comunicare efficacemente i valori aziendali e a migliorare il tuo employer brand attraverso contenuti visivi dinamici.
Quali benefici offre HeyGen per i video di reclutamento?
HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento impattanti e testimonianze dei dipendenti trasformando il testo in narrazioni visive coinvolgenti. Puoi facilmente mostrare storie autentiche dei dipendenti per attrarre i migliori talenti e ottimizzare il tuo processo di reclutamento.
HeyGen può aiutare a scalare la produzione di video sulla cultura aziendale?
Sì, HeyGen funge da piattaforma di produzione video robusta, permettendoti di scalare la creazione di video sulla cultura aziendale con efficienza. Utilizza modelli personalizzabili, controlli di branding e funzionalità di editing automatico per mantenere coerenza e qualità in tutte le tue comunicazioni.
HeyGen supporta una maggiore fidelizzazione dei dipendenti e onboarding?
HeyGen supporta efficacemente la fidelizzazione dei dipendenti e semplifica l'onboarding permettendo la rapida creazione di video culturali coinvolgenti. Condividi facilmente i valori aziendali e le storie dei dipendenti, favorendo un forte senso di comunità e connessione fin dall'inizio.