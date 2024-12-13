Crea Video di Orientamento Culturale per Coinvolgere i Nuovi Assunti
Coinvolgi i nuovi dipendenti e mostra la cultura della tua azienda con video di onboarding dinamici, potenziati dagli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video culturale in stile 'giornata tipo' di 60 secondi rivolto a candidati potenziali e dipendenti attuali, mostrando la nostra vivace cultura lavorativa con immagini professionali e inclusive e una traccia audio ispiratrice. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare l'impegno dell'azienda verso il coinvolgimento e la crescita dei dipendenti, fornendo uno sguardo autentico nel nostro ambiente.
Produci un video di orientamento conciso di 30 secondi per i nuovi membri del team, delineando suggerimenti rapidi essenziali per navigare nel nostro processo di onboarding, presentato con grafiche energiche e uno stile visivo pulito e minimalista. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per creare in modo efficiente un contenuto video raffinato che assicuri a tutti i nuovi assunti un'introduzione coerente e coinvolgente ai loro ruoli.
Crea un approfondimento di 90 secondi sulla cultura della nostra azienda, rivolto a tutti i dipendenti e stakeholder esterni, utilizzando uno stile visivo cinematografico con filmati diversificati e autentici, accompagnati da una colonna sonora rilassante. Questo 'video culturale' può essere migliorato dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo immagini di alta qualità e pertinenti che riflettano veramente i nostri valori unici e favoriscano un senso di appartenenza tra i nuovi dipendenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti con l'AI.
Migliora i tuoi video di orientamento per i nuovi assunti, rendendoli più coinvolgenti e memorabili per migliorare la ritenzione e la comprensione della cultura aziendale.
Scala i Contenuti di Cultura e Onboarding a Livello Globale.
Produci e distribuisci facilmente contenuti di orientamento completi ai nuovi dipendenti, garantendo un messaggio coerente tra team diversi o remoti in tutto il mondo.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di orientamento culturale coinvolgenti per i nuovi dipendenti?
HeyGen consente alle aziende di creare video di orientamento culturale dinamici per i nuovi dipendenti utilizzando avatar AI e tecnologia di conversione testo-video. Questo semplifica il processo di onboarding, garantendo una trasmissione coerente e professionale della cultura aziendale.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i nostri video di orientamento riflettano la cultura unica della nostra azienda?
HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda direttamente nei video di orientamento. Utilizza template personalizzabili e una ricca libreria multimediale per catturare perfettamente la cultura del tuo ambiente di lavoro e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.
HeyGen può produrre video di formazione raffinati in modo efficiente senza un'esperienza estesa nella produzione video?
Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di video di formazione raffinati attraverso la conversione intuitiva testo-video e template pronti all'uso. Puoi generare voiceover professionali e aggiungere sottotitoli, eliminando la necessità di competenze complesse nella produzione video.
Come supporta HeyGen la creazione di immagini inclusive per il processo di onboarding dei dipendenti?
HeyGen offre avatar AI diversificati e una generazione completa di sottotitoli, permettendoti di creare immagini inclusive che risuonano con tutti i nuovi dipendenti. Questo assicura che il tuo processo di onboarding sia accessibile e accogliente per tutti.