Crea Video di Iniziative CSR Che Ispirano il Cambiamento

Trasforma i tuoi messaggi di Responsabilità Sociale d'Impresa in contenuti coinvolgenti con voice-over AI, catturando il tuo pubblico e generando un vero impatto sulla comunità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 30 secondi per il pubblico generale e i follower sui social media, evidenziando un progetto specifico di Responsabilità Sociale d'Impresa. Utilizza uno stile dinamico e veloce con testo sullo schermo e un tono ispiratore, utilizzando i modelli facili da usare di HeyGen e la funzione Testo-a-video da script per tecniche di narrazione d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 60 secondi per dipendenti e stakeholder interni, illustrando la 'giornata tipo' di un'iniziativa CSR. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico e autentico, combinando filmati reali con media selezionati dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, completati da una voce AI delicata per creare video di iniziative CSR.
Prompt di Esempio 3
Progetta un riassunto conciso di 20 secondi della produzione video CSR per potenziali candidati e colleghi del settore. Adotta uno stile visivo pulito, moderno e d'impatto con una tipografia audace, garantendo l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen generati direttamente dal tuo script, per trasmettere chiaramente i risultati chiave.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Iniziative CSR

Produci facilmente video di Responsabilità Sociale d'Impresa coinvolgenti utilizzando AI, modelli accattivanti e potenti tecniche di narrazione per mostrare il tuo impatto positivo sulla comunità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Narrativo
Definisci la tua iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa e crea uno script avvincente. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script per trasformare la tua storia in un capolavoro visivo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Scegli tra modelli facili da usare e seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Genera un voice-over AI d'impatto per dare vita al tuo script con una narrazione professionale.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza. Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption per raggiungere un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Finalizza il tuo video con un editing preciso e post-produzione, quindi esportalo nel formato ottimale per piattaforme come i social media. Condividi efficacemente i tuoi video di impatto sulla comunità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Impatto sulla Comunità

Mostra efficacemente le storie di successo e i risultati positivi delle tue iniziative CSR con narrazioni video coinvolgenti potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare facilmente video CSR coinvolgenti?

HeyGen fornisce modelli facili da usare e potenti funzionalità AI, permettendoti di creare rapidamente video CSR coinvolgenti. Puoi trasformare il tuo script in una storia visiva avvincente con avatar AI e voice-over AI professionali.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la produzione di video CSR?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voice-over AI per ottimizzare la produzione dei tuoi video CSR. Queste sofisticate funzionalità AI aiutano a dare vita alle tue tecniche di narrazione, rendendo i tuoi messaggi di Responsabilità Sociale d'Impresa d'impatto.

Posso brandizzare i miei video di impatto sulla comunità usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di impatto sulla comunità siano in linea con l'identità della tua organizzazione. Incorpora facilmente il tuo logo e i colori del brand per mantenere una presenza visiva coerente in tutti i tuoi video CSR.

Quanto velocemente posso produrre video CSR con i modelli video di HeyGen?

Con l'ampia libreria di modelli video di HeyGen, puoi creare efficacemente video di iniziative CSR senza un ampio editing e post-produzione. Basta selezionare un modello, aggiungere il tuo script e lasciare che HeyGen generi il tuo video professionale.

