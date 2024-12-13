Crea Video di Cross Training per uno Sviluppo Efficiente dei Dipendenti

Produci video di formazione aziendale coinvolgenti senza sforzo. Usa gli avatar AI di HeyGen per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e ridurre i costi di produzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina uno scenario in cui gli Esperti di Settore devono trasformare informazioni complesse in video istruttivi chiari, senza complicazioni. Questo video di 60 secondi, progettato per Esperti di Settore e Creatori di Contenuti, dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e didattico con visual step-by-step e una voce sicura e articolata, mostrando l'efficienza nella creazione di questi video istruttivi cruciali direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Come possono i Proprietari di Piccole Imprese fornire efficacemente video esplicativi concisi per il cross training? Questo video di 30 secondi, rivolto a Proprietari di Piccole Imprese e Responsabili di Dipartimento, dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico e moderno con grafiche nitide e una musica di sottofondo vivace, evidenziando come la generazione di Voiceover di HeyGen assicuri immagini e audio di alta qualità, creando video esplicativi di grande impatto.
Prompt di Esempio 3
Gli Specialisti dell'Apprendimento e dello Sviluppo sono costantemente alla ricerca di modi innovativi per creare video di formazione aziendale coinvolgenti che risuonino con pubblici diversi. Questo video di 45 secondi, su misura per loro, utilizzerà uno stile visivo interattivo basato su scenari con una narrazione chiara e accessibile, sottolineando come i Sottotitoli/caption di HeyGen possano migliorare notevolmente la portata e l'accessibilità dei tuoi video di cross training.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Cross Training

Produci senza sforzo video di cross-training di alta qualità e coinvolgenti per il tuo team con la piattaforma AI di HeyGen, ottimizzando lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Storyboard
Definisci il contenuto del tuo cross-training, dettagliando ogni scena e dialogo. Sfrutta la capacità di HeyGen di generare "testo-a-video da copione" per visualizzare istantaneamente la tua "scrittura del copione" e prepararti per la produzione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra diversi "avatar AI" per presentare il tuo contenuto. Arricchisci i tuoi "video di formazione aziendale coinvolgenti" con media pertinenti dalla vasta libreria di stock di HeyGen.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Incorpora l'identità unica del tuo marchio aziendale utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per mantenere la coerenza. Assicurati che i tuoi "video istruttivi" siano in linea con le linee guida aziendali.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza i tuoi "video di formazione" utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" di HeyGen per adattarsi a qualsiasi piattaforma. Questo assicura che il tuo contenuto di "onboarding dei dipendenti" sia pronto per una distribuzione senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione Rapida di Video di Formazione



Ottimizza la creazione di video di cross-training professionali in pochi minuti, garantendo alta qualità e risparmiando tempo prezioso di produzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione aziendale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione aziendale coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video. Basta inserire il tuo copione e HeyGen genera immagini e audio di alta qualità, semplificando il processo di produzione.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre video istruttivi in modo efficiente?

HeyGen fornisce modelli pre-progettati e controlli di branding robusti per produrre rapidamente video istruttivi di alta qualità. Puoi migliorare ulteriormente la chiarezza e l'accessibilità con sottotitoli automatici, aiutando a risparmiare costi e tempo nella produzione video.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di cross-training per l'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen è ideale per creare video di cross-training efficaci e altri contenuti di onboarding per i dipendenti. Le sue capacità di testo-a-video, combinate con una libreria multimediale completa, ti permettono di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti e informativi per il tuo team.

Come assicura HeyGen la qualità e il coinvolgimento dei video di formazione?

HeyGen garantisce immagini e audio di alta qualità attraverso avatar AI avanzati e generazione di voiceover naturale, rendendo i tuoi video di formazione più coinvolgenti. La piattaforma supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visione ottimale su varie piattaforme, migliorando la presentazione complessiva.

