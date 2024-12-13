Crea Video di Formazione alle Vendite per Migliorare le Prestazioni del Team

Produci video sulle tecniche di vendita visivamente coinvolgenti e convenienti più velocemente con la capacità di HeyGen di trasformare testo in video da script.

487/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 1 minuto per i team di vendita che si preparano a lanciare nuove linee di prodotti, specificamente progettato per costruire "video di conoscenza del prodotto". Lo stile visivo dovrebbe essere "visivamente coinvolgente", incorporando il "Media library/stock support" di HeyGen per scatti di prodotto pertinenti ed elementi animati, narrato chiaramente per spiegare le caratteristiche chiave e i benefici per il cross-selling.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo di 2 minuti rivolto a manager delle vendite e professionisti L&D che cercano modi efficienti per "creare video di formazione alle vendite" per il loro "programma di coaching alle vendite". Il video dovrebbe adottare un tono chiaro e autorevole con evidenziazioni di testo sullo schermo, sfruttando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti e presentare le migliori pratiche.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 45 secondi con consigli rapidi per professionisti delle vendite impegnati che necessitano di brevi aggiornamenti sulle strategie di cross-selling. Il video dovrebbe essere ottimizzato per la "visualizzazione mobile", con punti elenco animati e una voce amichevole, e utilizzare i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire l'accessibilità e facilitare l'"apprendimento attivo" in movimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sul Cross-Selling

Potenzia il tuo team di vendita con video di formazione sul cross-selling visivamente coinvolgenti ed efficaci progettati per migliorare la conoscenza del prodotto e affinare le tecniche di vendita.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Contenuto
Redigi script coinvolgenti per i tuoi scenari di cross-selling, delineando la conoscenza chiave del prodotto e i video sulle tecniche di vendita efficaci. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire istantaneamente i tuoi contenuti scritti in narrazioni video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Voce
Dai vita ai tuoi video di formazione scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio. Assicura una narrazione coerente e professionale per i tuoi contenuti di formazione con una generazione di voiceover di alta qualità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi video di formazione alle vendite con elementi visivi accattivanti. Incorpora il logo e i colori della tua azienda utilizzando i "controlli di branding" per rafforzare l'identità del tuo marchio, rendendo i tuoi contenuti raffinati e professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi per un Impatto
Finalizza i tuoi video istruttivi, assicurandoti che siano pronti per la distribuzione. Includi "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e un apprendimento migliorato, rendendo i tuoi contenuti coinvolgenti per tutti i membri del team, specialmente per la visualizzazione mobile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sui Prodotti

.

Trasforma strategie di cross-selling complesse e conoscenze sui prodotti in contenuti di formazione chiari, digeribili ed efficaci per il tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione alle vendite?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione alle vendite utilizzando avatar AI e trasformazione testo in video da script, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione. Questo lo rende una soluzione conveniente per sviluppare contenuti visivamente coinvolgenti per il tuo team di vendita.

Quali tipi di video di formazione posso sviluppare per il mio team di vendita con HeyGen?

Con HeyGen, puoi sviluppare diversi video di formazione per il tuo programma di formazione alle vendite, inclusi video di conoscenza del prodotto, video sulle tecniche di vendita e video di onboarding. Questi sono facilmente migliorabili con sottotitoli e generazione di voiceover professionale per promuovere l'apprendimento attivo.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i contenuti del programma di coaching alle vendite?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in tutti i tuoi video del programma di coaching alle vendite. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi materiali di formazione.

HeyGen è uno strumento efficace per generare rapidamente video di vendita?

HeyGen è uno strumento di creazione video incredibilmente efficace, permettendoti di generare rapidamente video di formazione alle vendite di alta qualità da uno script. La sua interfaccia intuitiva e l'ampia libreria multimediale rendono facile produrre contenuti coinvolgenti senza esperienza precedente di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo