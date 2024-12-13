Crea Video di Allineamento Cross-Funzionale che Producono Risultati

Ottieni allineamento organizzativo e migliora la collaborazione del team utilizzando avatar AI dinamici per una comunicazione chiara.

511/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi per i nuovi assunti o membri del team che iniziano un nuovo progetto, enfatizzando strategie vitali di comunicazione del team e promuovendo l'Allineamento Organizzativo. Impiega un design visivo moderno e pulito con animazioni sottili e una voce fuori campo autorevole ma amichevole. Sfrutta le didascalie auto-generate di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per un pubblico globale diversificato, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto ai capi dipartimento e ai leader del team, comunicando efficacemente i nuovi Obiettivi SMART per il prossimo trimestre e promuovendo l'allineamento essenziale del team. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e conciso, con sovrapposizioni di testo audaci e una voce fuori campo motivazionale. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una rapida creazione di contenuti, garantendo che il messaggio sia impattante e rapidamente diffuso.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi per tutti i dipendenti di vari dipartimenti, dettagliando le migliori pratiche per migliorare la Collaborazione del Team e rafforzare i video di allineamento complessivo. L'estetica visiva dovrebbe essere accessibile e informativa, incorporando semplici infografiche e una voce fuori campo calma e rassicurante. Implementa la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen per mantenere un tono coerente e professionale durante tutta la spiegazione dettagliata, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Allineamento Cross-Funzionale

Semplifica la comunicazione e migliora la chiarezza del progetto tra i team trasformando le tue idee in video coinvolgenti con avatar AI e potenti strumenti di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo messaggio chiaro. Poi, scegli un avatar AI coinvolgente per trasformare il tuo script in una presentazione visiva accattivante, ponendo le basi per una comunicazione senza intoppi del team.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Migliora l'impatto del tuo video integrando elementi visivi rilevanti dalla libreria multimediale e applicando modelli e scene pre-progettati che rafforzano l'Allineamento Organizzativo e la coerenza.
3
Step 3
Applica Sottotitoli per l'Accessibilità
Assicurati che il tuo messaggio raggiunga ogni membro del team applicando facilmente sottotitoli/didascalie ai tuoi video. Questa funzione critica migliora l'accessibilità per un pubblico diversificato, inclusi i team globali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Distribuisci i tuoi video di allineamento per promuovere un Aumento della Collaborazione del Team in tutti i dipartimenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Iniziative Strategiche

.

Comunica efficacemente nuove strategie e obiettivi organizzativi, promuovendo la motivazione e garantendo che tutti i team siano allineati sulla direzione dell'azienda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'allineamento e la comunicazione del team?

HeyGen semplifica la creazione di video di allineamento cross-funzionale, aiutando i team a raggiungere un migliore allineamento organizzativo. Trasformando script in video professionali con avatar AI, HeyGen assicura una comunicazione chiara e coerente tra i dipartimenti. Questo migliora la collaborazione e la comprensione complessiva del team.

HeyGen può supportare la creazione di video accessibili per team globali?

Sì, HeyGen è progettato per supportare i team globali rendendo i contenuti video più accessibili. Puoi facilmente aggiungere didascalie auto-generate e tradurre i video in più lingue utilizzando le capacità di generazione di voce fuori campo. Questo assicura che tutti, indipendentemente dalla posizione o dalla lingua, possano comprendere i messaggi chiave.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace per generare video di allineamento?

HeyGen si distingue come una piattaforma efficace per generare video di allineamento grazie alla sua intuitiva generazione di video da testo a script. Permette agli utenti di creare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale con avatar AI e controlli di branding personalizzati, garantendo chiarezza nella gestione del progetto e messaggi coerenti. Questo semplifica il processo di comunicazione di aggiornamenti importanti e Obiettivi SMART.

Come aiuta HeyGen a creare video di allineamento cross-funzionale coinvolgenti?

HeyGen aiuta a creare video di allineamento cross-funzionale coinvolgenti sfruttando avatar AI realistici e modelli dinamici. Queste caratteristiche permettono alle aziende di comunicare informazioni complesse in modo chiaro, migliorando la collaborazione del team e promuovendo una migliore comprensione tra tutte le funzioni. È una soluzione ideale per un allineamento organizzativo completo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo