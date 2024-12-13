Crea Video Panoramici CRM con Efficienza AI

Aumenta il coinvolgimento nelle vendite e il successo del cliente con video CRM personalizzati, facilmente generati da script con la funzione Testo-in-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per fornire una panoramica completa del CRM per i team di Customer Success esistenti, mostrando funzionalità avanzate e migliori pratiche. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, sfruttando modelli e scene personalizzabili per evidenziare i flussi di lavoro chiave. Fondamentale è integrare sottotitoli chiari per l'accessibilità e per rafforzare i punti salienti, assicurando che tutti i membri del team possano comprendere facilmente le informazioni presentate.
Prompt di Esempio 2
Genera un tutorial approfondito di 2 minuti che dimostri come personalizzare i video per migliorare il Coinvolgimento nelle Vendite. Questo video, rivolto a professionisti delle vendite e team di marketing, dovrebbe guidare gli spettatori nell'uso dei dati CRM per personalizzare i messaggi. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente contenuti dinamici, con un avatar AI che fornisce approfondimenti personalizzati su uno sfondo di registrazioni schermo pertinenti ed elementi interattivi, il tutto con un tono professionale e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video rapido di 45 secondi guidato dall'AI che illustri l'efficienza dell'uso di un Generatore di Testo in Video Gratuito per aggiornamenti CRM rapidi e comunicazioni interne. Rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing che esplorano strumenti AI, questo video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce e conciso utilizzando supporti visivi di libreria multimediale/stock vibranti. Una voce narrante amichevole ed energica evidenzierà la facilità e la velocità di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti senza editing manuale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Panoramici CRM

Produci rapidamente video panoramici CRM professionali e guidati dall'AI per formazione, vendite e successo del cliente, potenziando il tuo team con contenuti coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script panoramico CRM nella piattaforma. La nostra funzione "Testo-in-video da script" analizzerà il tuo contenuto, preparandolo per una presentazione video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli da una galleria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio. Il tuo Portavoce AI selezionato presenterà il tuo script con espressioni e movimenti naturali, facendo risuonare il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza con Scene e Branding
Migliora il tuo video selezionando "scene personalizzabili" e applicando i colori e il logo unici del tuo marchio. Aggiungi facilmente immagini o clip video pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare le funzioni chiave del CRM.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, genera i tuoi "video panoramici guidati dall'AI". Puoi quindi esportare il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su piattaforme di formazione, presentazioni di vendita o risorse per il successo del cliente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo CRM

Genera video d'impatto che mostrano come la tua soluzione CRM guida il successo del cliente e offre risultati tangibili.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video panoramici guidati dall'AI?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati per trasformare il tuo script in video panoramici professionali guidati dall'AI, eliminando l'editing complesso. Il nostro Generatore di Testo in Video Gratuito consente una rapida produzione di contenuti coinvolgenti.

HeyGen può personalizzare i video con avatar AI e branding personalizzato?

Sì, HeyGen ti permette di personalizzare i video utilizzando avatar AI realistici e un Portavoce AI. Puoi anche applicare il logo e i colori unici del tuo marchio attraverso i nostri robusti controlli di branding.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video di formazione CRM?

Per i video di formazione CRM, HeyGen fornisce sottotitoli integrati e voci narranti naturali, rendendo i contenuti accessibili e coinvolgenti. Puoi anche utilizzare vari modelli e scene personalizzabili per ottimizzare il tuo processo di produzione.

Quali strumenti AI di HeyGen sono i migliori per il Coinvolgimento nelle Vendite o l'Onboarding di Nuovi Dipendenti?

Gli strumenti AI potenti di HeyGen ti permettono di creare rapidamente video dinamici per il Coinvolgimento nelle Vendite e per l'Onboarding di Nuovi Dipendenti. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, i tuoi contenuti sono ottimizzati per varie piattaforme.

